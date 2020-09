Une toute nouvelle bande-annonce animée CG a été lancée par EA pour Star Wars: Escadrons qui inclut l’un des personnages qui seront présentés dans le jeu lors de son lancement en octobre. Le nouveau jeu de combat spatial est développé par Motive Studios et se déroule après Return of the Jedi, ce qui signifie qu’il intègre le canon de l’ère Disney qui a été établi avec le film The Force Awakens en 2015.

En relation: Ce que fait Hera Syndulla de Star Wars Rebels dans les escadrons SW

EA a publié une toute nouvelle bande-annonce de 7 minutes pour le prochain jeu de combat spatial Star Wars: Squadrons. La vidéo entièrement animée, intitulée Hunted, raconte une histoire indépendante qui est distincte de l’intrigue du jeu, mais présente l’un des personnages principaux du titre qui approche rapidement. Les fans peuvent avoir un aperçu du pilote impérial Varko Gray alors que les forces de la Nouvelle République combattent les forces impériales restantes autour des chantiers navals de Var-Shaa. Créée en collaboration avec Lucasfilm et Industrial Light & magic, la bande-annonce contient tout ce que vous attendez d’un projet Star Wars, y compris la célèbre musique et les sons de blaster hurlants. EA a également confirmé que les joueurs qui précommanderont Star Wars: Squadrons auront accès aux objets cosmétiques présentés dans le court métrage CG.

Contrairement à de nombreux autres titres qui sortiront au cours des prochains mois, Star Wars: Squadrons n’aura pas de version de nouvelle génération améliorée. Motive Studios et EA ont tous deux révélé qu’il n’était pas prévu de publier le titre spécifiquement pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Cependant, le jeu sera toujours jouable sur ces consoles grâce à la rétrocompatibilité. Pour compenser cela, cependant, le jeu ne coûtera que 40 $ au lancement et ne devrait pas avoir de microtransactions après son lancement.

Suivant: Star Wars: Qui est l’amiral qui dirige les forces de l’Empire dans les escadrons

Star Wars: Escadrons sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 2 octobre 2020.

Source: EA