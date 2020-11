Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 08/11/2020 12:09 pm

À présent, il est plus qu’évident que Les Avengers de Marvel Il n’a pas répondu aux attentes de ses développeurs, mais plus que non satisfaisant, il semble qu’il ait également généré de lourdes pertes. Ce nouveau projet de Square Enix et Eidos Montréal il a coûté plus de 100 millions de dollars à faire et s’est vendu à un peu plus de 3 millions d’exemplaires.

Selon les informations de David Gibson, co-fondateur du cabinet Avis d’Astris, Avengers de Marvel Il a généré des pertes de 65 millions de dollars pour Square Enix, et il va sans dire que le studio n’est pas du tout satisfait de ses performances.

En fait, il a été récemment annoncé que la version nouvelle génération du jeu avait été retardée jusqu’en 2021, mais ce n’est pas tout. Ses développeurs ont également décidé de baisser le prix de certains articles cosmétiques du jeu, ceci dans le but «d’attirer» plus de joueurs, une tâche extrêmement compliquée étant donné qu’il y a moins d’un millier d’utilisateurs récurrents sur PC.

La source: David Gibson

