Depuis que Le monde se termine avec toi Il est venu à la vie de nombreux joueurs, aucun n’a pu oublier sa grande action. Nous sommes face à un jeu plein de détails, de couleurs et, surtout, une histoire sans égal. Son premier pas nous a conduit à la console portable Nintendo et, des années plus tard, à revenir avec une version pour Nintendo Switch. Mais maintenant, il est temps pour les joueurs de revivre le belle expérience de ce titre culte avec sa suite.

NEO: The World Ends With You a enfin été confirmé après une bonne saison avec un compte à rebours sur un site mystérieux. Bien sûr, contrairement à ce qui s’est passé avec le titre original, ce jeu surprenant à venir sur Nintendo Switch et PlayStation 4, confirmant son lancement pour l’été 2021, il est donc prévu que, plus tard, il sera confirmé qu’il sera compatible avec la nouvelle génération de consoles.

Sur son site officiel, nous pouvons trouver des détails intéressants, tels que le fait que nous allons vivre une grande aventure dans la ville de shibuya, devoir participer au jeu des Faucheurs. Bien sûr, cette fois nous aurons un changement et c’est que le protagoniste cette fois sera Rindo, dont pour le moment nous ne connaissons pas beaucoup de détails ou si nous aurons l’occasion de voir Neku à un moment donné.

Bien sûr, de nombreux changements sont à venir avec cette suite, comme le fait de parier sur la 3D pour sa jouabilité. Mais, pour l’instant, il faudra attendre un peu plus longtemps pour connaître de nouveaux détails et, bien sûr, des éléments qui garantiront la grande action du jeu. Tout cela avec NEO: The World Ends With You, un titre qui a a annoncé son arrivée sur Nintendo Switch et PlayStation 4.