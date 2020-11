Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 29/11/2020 12h00

Pour un couple d’années Square Enix a été chargé de relancer la série SaGa. Bien que nous n’ayons pas vu de nouveau jeu sur consoles, les fans de cette saga JRPG ont pu profiter de plusieurs remasters. Maintenant, il a été récemment annoncé que le bien-aimé SaGa Frontier sera de retour avec des visuels améliorés et du contenu supplémentaire.

Le SaGa Frontier original est arrivé sur PS1 en 1997 et une remasterisation sera disponible à l’été 2021 sur Nintendo Switch, PS4, PC et appareils mobiles. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie exacte. En plus de mettre à jour la présentation visuelle et sonore, Square Enix ajoutera un huitième personnage au journaliste principal, connu sous le nom de Fuse.

Rappelons-nous que Fuse faisait déjà partie du titre original, uniquement en tant que personnage secondaire. Donc, dans la remasterisation, il jouera un rôle de premier plan. De la même forme, du contenu supplémentaire sera ajouté à l’histoire, quelque chose qui sera en charge d’Akitoshi Kawazu, directeur de la franchiseet l’écrivain Benny Matsuyam. Enfin, il a été mentionné que le compositeur, Kenji Ito, travaille sur plus de musique pour cette version.

SaGa Frontier remasterisé Il arrivera sur Nintendo Switch, PS4, PC, iOS et Android au cours de l’été 2021.

Via: Square Enix

Tags: Android, iOS, Mobile, Nintendo Switch, PC, Playstation 4, ps4, saga, SaGa Frontier, SaGa Frontier Remastered, Square Enix, Switch, bande-annonce

