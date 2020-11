Square Enix confirme le report de certains jeux à 2022 en raison du coronavirus, mais ne précise pas les titres

La société japonaise accuse les effets de la pandémie dans le développement de ses titres prévus.

L’année 2020 n’est pas facile pour la plupart des gens et, même si nous avons connu un grand nombre de jeux vidéo au fil des mois, poussés par l’enfermement, toutes les entreprises n’ont pas eu de résultats positifs. Ce week-end, nous vous informons des résultats fiscaux de Square Enix pour le deuxième trimestre de la période en cours, qui s’est clôturé avec quelques pertes de 48 millions de dollars dans la division des jeux vidéo, mais ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle de leur rapport. Comme mentionné, Square a retardé plusieurs matchs en développement jusqu’en 2022 en raison du coronavirus.

Dans le rapport financier de l’entreprise, dans la section des prévisions pour l’exercice, Square Enix parle d’un retard dans certains de vos jeux prévus en raison de problèmes de développement. Et, plus précisément, à la perturbation du travail des entreprises extérieures dont dépendent ces évolutions: «La revue de nos plans de développement a conduit au report de certains lancements jusqu’à l’exercice 2022/2023 ou plus tard“dit Square.

Ceci, comme vous le comprendrez, fait référence à les dates internes traitées par l’entreprise pour le développement de leurs jeux. Peut-être inclure certains titres qui n’ont pas encore été annoncés ou aucune date publique, et donc, la société ne précise pas quels jeux sont ceux qui étaient prévus pour 2021 en interne et qui passent maintenant à 2022 et au-delà. Un fait qui rejoint les propos du président de Square Enix publiés le mois dernier, où il affirmait que le coronavirus avait eu un effet très notable sur le développement de ses jeux.

Parallèlement à cette confirmation, les prévisions du rapport parlent également de “réduction des coûts fixes” division commerciale physiqueet investir dans de nouvelles entreprises pour améliorer les bénéfices au cours du prochain exercice. Ce qui est certain, c’est que entreprises japonaises Ils semblent s’être moins adaptés que les développeurs occidentaux à la situation mondiale de cette année 2020, comme nous le voyons également par les résultats financiers de Sega pour le trimestre et les fréquentes notifications de Nintendo sur d’éventuels retards dans leurs jeux.

