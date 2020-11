Beaucoup veulent oublier 2020, une année qui semblait prometteuse et qui s’est terminée dans un véritable chaos. Après tout, la pandémie causée par le coronavirus a été un véritable chaos de toutes sortes de manières. Certaines conséquences qui sont venues aux joueurs ont retrouvé le retard de plusieurs titres qu’ils attendaient avec beaucoup d’enthousiasme et que finalement ils n’arriveront pas à la date prévue.

En fait, Square Enix a encore plus de mauvaises nouvelles à partager avec les joueurs. En plus de confirmer les pertes millionnaires, dans son rapport financier l’étude a confirmé qu’ils avaient prévu des retards de plusieurs jeux jusqu’en 2022. Tous causés par la pandémie bien que, malheureusement, ils n’aient pas indiqué quels titres ils seront, on peut donc s’attendre à ce qu’ils soient à la fois des titres déjà confirmés et des jeux qui n’ont pas encore été annoncés.

Bien entendu, ces modifications font référence aux dates internes dont dispose l’entreprise, aux horaires différents qui ont été fixés et que, pour le moment, il semble qu’ils ne pourront pas se conformer. Malheureusement, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour savoir quels titres cela affectera et si, parmi la liste de ceux-ci, il y a des jeux très attendus tels que Final Fantasy XVI.

En outre, il est également question de réduire les dépenses fixes de la division des activités physiques en plus d’investir dans de nouvelles activités, le tout avec l’intention de continuer à améliorer les bénéfices de l’entreprise au cours du prochain exercice. Bien sûr, on se souvient qu’il y a de grands jeux en cours par le studio, avec des noms aussi imposants que Remake de Final Fantasy VII et même Merveilles vengeurs.