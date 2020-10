Suite à l’annonce de la date de sortie de Bravely Default II à la vitrine des partenaires Nintendo Mini Direct, Square Enix Il a promis de nous montrer une vidéo plus tard, où ils expliqueraient les changements que le JRPG avait apportés, grâce à l’enquête que les joueurs de la démo ont faite en mars dernier. Et la promesse est la dette, donc la société japonaise Il nous a enfin apporté la vidéo tant attendue où il nous montre les améliorations qu’ils ont apportées après avoir écouté les personnes qui ont décidé de donner leur avis.

Modifications de Bravely Default II

L’une des choses que les joueurs ont le plus réclamées à propos de la démo est la difficulté qui avait ça. Et le fait est que le jeu était vraiment très compliqué, car à certaines occasions, nous pouvions nous retrouver avec un combat où les ennemis pouvaient détruire notre équipe pratiquement d’un seul coup. Ainsi, après le retour d’expérience, les développeurs ont décidé de proposer 3 niveaux de difficulté, où les joueurs peuvent décider du niveau de défi qu’ils souhaitent relever lorsqu’ils jouent à ce Bravely Default II. Point positif, ils se sont assurés que même pour les joueurs qui décident d’opter pour le mode le plus simple, ils auront la possibilité d’avoir des défis dans les combats contre les boss finaux, offrant ainsi une certaine excitation à ce mode.

En plus de la difficulté à se battre, ils ont également remarqué que les joueurs se plaignaient de l’interface, car à de nombreuses reprises c’était déroutant ou même pas beau, ils ont donc décidé de le changer également, facilitant non seulement la lecture des menus et des fenêtres que nous pouvons voir en plein combat, où nous allons voir une image du personnage sur celui dans lequel nous allons mener l’action, mais nous allons aussi pouvoir voir qui va attaquer à chaque tour ou si un ennemi va nous attaquer. Cela a été possible grâce aux barres d’attente, où nous pourrons voir quand c’est le tour de chaque personnage et avec quelques exclamations qui apparaîtront devant l’ennemi qui s’apprête à attaquer, pouvant ainsi mener à bien une stratégie qui nous permet de réaliser un meilleur combat.

Ils ont également corrigé certains problèmes que nous avons rencontrés à l’époque dans le monde ouvert, puisque dans la démo les ennemis étaient très rapides et ils nous chassaient toujours. Maintenant, ils ont non seulement ajusté la vitesse de ceux-ci, mais ils ont également fait fuir les ennemis les plus faibles et les plus puissants ont une aura rouge qui indiquera qu’ils sont beaucoup plus forts que nous. Mais parfois, attaquer ces ennemis plus puissants peut être bénéfique, car si nous décidons de les poursuivre, nous obtiendrons des bonus considérables si nous les battons.

Comme vous pouvez le voir, ce sont des changements substantiels par rapport à la démo que nous avons pu jouer en mars dernier. Maintenant, nous ne pouvons qu’attendre si Square-Enix fera comme avec Octopath Traveler, et nous donnera une nouvelle démo avec toutes les modifications apportées et qui nous permettra de transférer l’avance à la version finale du jeu.

