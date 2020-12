Nous conservons les graphismes du nouveau CD Projekt en ultra à 1080p, 2K et 4K, avec ray tracing et DLSS.

Cyberpunk 2077 est un jeu spécial pour de nombreuses raisons. Nous attendons depuis huit ans le nouveau RPG de CD Projekt, attendant que les parents de The Witcher 3: Wild Hunt maintiennent le récit, la crédibilité et l’attention aux détails qui ont donné à l’équipe polonaise la brillante réputation dont elle jouit aujourd’hui. Dans son analyse correspondante, notre collègue Alejandro Pascual parle longuement des détails du jeu, y compris quelques commentaires sur le jeu. performance technique. Mais maintenant que vous savez comment cette production évolue sur PC, il est temps d’étudier comment vous pouvez l’optimiser pour atteindre un équilibre idéal entre graphismes et performances.

J’ai passé quelques heures à prendre des captures d’écran et à examiner des échantillons vidéo pour trouver des paramètres idéaux pour les jeux 1080p, 2K et 4K. Tous les tests ont été réalisés sur un ordinateur fourni par nos confrères de Nvidia, qui dispose d’un RTX 3070 Founder’s Edition, d’un i9 10900K et de 32 Go de RAM; bien que les résultats (non répertoriés) aient également été comparés à ceux d’une autre équipe qui transporte une GTX 1080 Ti, un i7 8700K et 16 Go de RAM juste pour parler de cartes sans support pour RT et DLSS. Aucune pièce n’a été overclockée et les composants ont été utilisés à tout moment. Pilotes WHQL 460.79 —Ce que vous pouvez déjà trouver dans GeForce Experience et inclure des améliorations de performances pour le CP 2077 — ainsi que le patch du premier jour qui accompagne pratiquement tous les jeux triple A.

Cyberpunk 2077 cache un joli œuf de Pâques avec un invité spécial surprenant

Comme vous l’avez sûrement déjà lu ou vérifié par vous-même, Ville de nuit Elle est la véritable protagoniste du jeu: une scène immense et vivante, du genre qui pèse plus que ses waypoints; ses habitants et ses quartiers respirent l’histoire, le style et la couleur. C’est un endroit dense, vertical avec beaucoup de personnalité, mais la seule façon de profiter de toute cette immersion, de toute cette valeur artistique, est à travers la technologie de tracé laser. La prise en charge du lancer de rayons viendra sur les consoles et les cartes AMD en 2021, donc au lancement, il n’est possible d’en profiter que sur les graphiques RTX 2000 et 3000 de Nvidia.

Ce n’est rien de promotionnel, au cas où vous vous poseriez la question: c’est une véritable opinion. Si vous avez un graphisme compatible avec cette technologie, n’hésitez pas à rechercher le meilleur éclairage que vous pouvez vous permettre. Si ce n’est pas le cas, ne vous inquiétez pas, je vous prends également en compte. Quoi qu’il en soit, rappelez-vous que nous sommes confrontés à un jeu assez exigeant au niveau technique: la configuration système requise pointe vers un GTX 780 minimum absolu jouer avec, ce qui est génial, mais obtenir des résolutions et des fréquences vraiment appétissantes devient exponentiellement plus difficile. En l’absence de nouveaux exercices d’optimisation, c’est pour l’instant ce que nous avons. Et en guise d’aperçu, trouver la meilleure configuration est assez difficile.

Il y a plus de vingt options avec lequel expérimenter sur différents équipements, il n’y a pas d’outil de test intégré et les comparaisons avec TW3 ne fonctionnent pas car le Moteur RED R6 Beaucoup de choses ont changé depuis que nous nous sommes mis à la place de Geralt pour la dernière fois: ces textures plates restent loin, sans réponse à la lumière ou aux ombres; les paysages horizontaux naturels et les établissements paysans dispersés çà et là. Normalement, chez 3DJuegos, nous essayons de donner des directions aussi précises que possible pour chaque type de matériel, mais dans ce cas, nous parlons d’un jeu si voluptueux qu’honnêtement, la meilleure chose à faire est de vous guider pour trouver votre propre configuration idéale.

Les paramètres les plus exigeants

Le CPU n’est pas un problème: il y a de bonnes performances par cœur, mais les graphiques sont toujours chargés.

Cyberpunk 2077 est un jeu qui gagne beaucoup en esthétique lorsque les lumières, les ombres, les lueurs et les reflets fonctionnent à l’unisson. Mais si vous manquez de capacités de traitement, alors vous devez réduire certains aspects: la première chose que vous devriez toucher est définitivement la “résolution des ombres en cascade” qui semble être un peu cassée. Le réglage intermédiaire est le maximum que vous devez viser, quel que soit votre équipement. Quant au reste, ajustez-les à maximum possibleet descendez selon vos besoins.

La disposition et l’optimisation de Night City rendent impossible une fréquence d’images rocheuse de 100% Juste après le paramètre dont nous venons de parler, les effets les plus gourmands en ressources sont la «qualité de réflexion de l’espace écran» et la «résolution volumétrique du brouillard», dans cet ordre. Selon la situation (et en l’absence de test sur les moniteurs ultra-larges) les abaisser à moyen ou les désactiver peut prévoir entre un 10 et 20% de rendement supplémentaire, chacun, ou jusqu’à 35 à 40% combinés. Gardez à l’esprit, bien sûr, qu’il y a des parties de la ville où il est apparemment impossible de maintenir un taux constant de 60 FPS en raison de la façon dont ils sont structurés, donc même en abaissant ces paramètres, vous trouverez des problèmes occasionnels.

Et au-delà de ça? La triste réalité est que le reste des paramètres qui nous sont proposés sont … de peu d’utilité lors de l’optimisation. Laissez-moi vous expliquer: vous pouvez réduire la consommation de Mémoire vidéo (VRAM) en abaissant la qualité des textures, et si vous avez un processeur quadricœur, vous pourrez peut-être l’atténuer un peu en diminuant la densité de piétons qui se promènent dans les rues. Mais ce qui est strictement optimisant n’y va pas. La grande majorité des options à notre disposition concerne les ombres, et ce n’est pas exagéré: il existe près d’une dizaine d’options dédiées uniquement à l’ombrage. forme et résolution de l’ombre.

Vous pouvez les réduire au goût des consommateurs pour gagner jusqu’à 20% d’améliorations FPS tout en jouant en 1080p, mais la question est de savoir si cela vaut vraiment la peine? C’est une affaire personnelle, et à mon humble avis, il vaut mieux fermer le taux d’images par seconde à 30 ou 40 pour éviter les hauts et les bas plutôt que de rater le sentiment d’immersion et de profondeur dont jouit cette ville unique. De plus, d’autres petits effets comme le vignettage ou le grainage peuvent améliorer vos résultats par des quantités minuscules sans gâcher la magie de l’environnement, donc vous voudrez peut-être attaquer là-bas si vous avez besoin de “gratter” encore plus d’images.

DLSS et lancer de rayons

Nous arrivons à la partie de l’article qui donne sans doute le plus de travail, mais aussi celle qui est la plus excitante. Ces paramètres sont en effet un énorme casse-tête: résolutions natives, à plusieurs niveaux, différentes solutions sur Nvidia et AMD, technologie de pointe, vous savez. Comme je l’ai dit ci-dessus, le lancer de rayons apporte beaucoup à Night City: illumination globale par RT il fournit un effet de diffusion volumétrique similaire à celui qui entoure la ville dans le film Blade Runner 2049, mais ce qu’il donne en fidélité visuelle, il l’emporte dans les cadres. À titre d’illustration, cet effet particulier ne peut être obtenu qu’en réglant l’éclairage sur «insensé».

Soulage la charge graphique avec DLSS en haute résolution, ou dans son défaut FidelityFX CAS et DSR C’est là que le DLSS, que Nvidia vante comme “une amélioration allant jusqu’à 60%”. Certes, n’importe qui dirait que cette technique est de la pure magie, et ce n’est ni plus ni moins que le complément idéal du lancer de rayons super exigeant. Mais comme tout dans la vie, cela a un coût, et ce coût est le flou de l’image, car en fin de compte, tout se résume à rendre moins de pixels dans l’image. Ainsi, les modes «performance» et «ultra performance» ne sont recommandés que pour les qualités de 1440p et 2160p, tandis qu’en 1080p (ou 2K, en fait, selon votre équipe), le leur est de basculer entre «équilibré» et «qualité» en fonction des résultats que vous obtenez.



Occlusion, réflexions et éclairage RT fonctionnent à l’unisson.

Pour vous donner une idée, le paramètre que j’utilise pour jouer en dehors du travail est le suivant. RTX 3070, rappelez-vous; mais sur une carte 2080 Ti, vous obtiendrez des résultats similaires.

1080p, DLSS activé en mode qualité.

RT activé et en qualité maximale.

Paramètres Ultra, sauvegarde SSR (moyen), résolution des ombres en cascade (moyenne), granuleux (désactivé) et distorsion de mouvement (désactivé).

Moyenne de 68 FPS et un minimum de 1% de 49. Fermé manuellement à 60 FPS.

Vaut-il mieux faire un résolution native ou DLSS? Vous pouvez être sûr que le nouveau rendu Nvidia donnera de meilleurs résultats en termes de qualité et de performances si vous activez RT, mais si ce n’est pas le cas, vous pouvez toujours utiliser l’échelle de résolution interne du jeu, qui vous permet également de définir une fréquence d’images cible. pour mettre à l’échelle automatiquement le nombre de pixels (DSR). Ne vise rien plus de 60: c’est irréalisable et vous trouverez des sauts inconfortables oui ou oui. Alternativement, si vous avez un graphique incompatible, vous pouvez essayer FidelityFX CAS, une technique AMD similaire à DLSS qui est plus floue, mais également valide. Mais ne faites pas cela en 1080p, car le jeu sera trop plat: mieux vaut le réserver pour jouer à haute résolution.

Résumé et considérations

Night City est un environnement d’enseigne, de néon, de fumée et d’hologramme qui tire beaucoup profit du traçage de rayons. Il utilise le moteur RED R6, une version améliorée du moteur TW3.

Prise en charge d’API unique: DX12.

Il n’y a pas de benchmark intégré et cela pose des problèmes d’optimisation.

Un véritable terrain de jeu pour le lancer de rayons.

Seules les cartes Nvidia RTX 2000 et 3000 prennent en charge le lancement de RT.

Cette technologie arrivera sur les GPU AMD et les consoles de nouvelle génération (RDNA 2) en 2021.

Si vous ne disposez pas d’un PC compatible, vous pouvez le lire sur la sortie GeForce Now.

La résolution des ombres en cascade est particulièrement coûteuse. Réduisez également les réflexions de l’espace de l’écran et la résolution volumétrique du brouillard si nécessaire.

Le DLSS est votre meilleur allié pour les jeux à haute résolution, mais vous pouvez également essayer FidelityFX CAS même si la mise à l’échelle est plus faible (50% du DSR en 4K est de 1080p).

Certains utilisateurs peuvent constater des améliorations en désactivant les optimisations d’écran dans Windows.

Plus d’informations sur: Cyberpunk 2077, CD Projekt et Guide d’optimisation.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');