Sur le marché des SUV, différentes philosophies de conception et de production de véhicules coexistent pour répondre à une demande qui a surpris les constructeurs à l’époque mais qui sont désormais plus que prêtes à satisfaire. L’un des dilemmes est de proposer un véhicule luxueux profitant de l’espace disponible avec des finitions soignées ou de se concentrer sur la conception d’un véhicule pratique et polyvalent dans lequel la taille et les autres caractéristiques de ce type de voiture jouent davantage en faveur d’une plus grande polyvalence. .

Fiche technique SsangYong Korando

Avec le Korando Ssanyong, il suit sa propre philosophie de marque et se concentre sur cette idée plus pratique avec un SUV de taille généreuse et de prix équitable dans lequel de nombreux éléments ont été mis à jour sans perdre de vue cette philosophie. La taille du Korando augmente par rapport aux générations précédentes de ce modèle et le fait concurrencer d’autres voitures pratiques comme la Skoda Karoq, la Mitsubishi Eclipse ou l’Opel Grandland (et sa cousine la Peugeot 3008).

Le look de ce modèle coréen est celui d’un tout-terrain robuste et bien planté, bien que plus bas et moins «rustique» que son prédécesseur. La partie avant a un design moderne et mis à jour avec des amas de lumière pointus reliés par une garniture en métal qui encadre le logo du fabricant sur le radiateur. En bas, il y a une grande prise d’air en plastique noir, escortée par la position et les boîtiers de phares antibrouillard. Abaissez une prise d’air plus petite.

Actualisé

À l’arrière, le design a été mis à jour avec une garniture métallique qui relie les deux groupes de feux comme à l’avant, mais dans ce cas, les groupes de feux divisés (partie flanquant le portail, partie dessus) sont grands. généreuse. La lunette arrière est dans une position assez haute et a une taille un peu petite donc la visibilité arrière est un peu plus faible, ce qui est généralement le cas avec ce type de carrosserie.

Le profil du Korando est un peu plus rugueux que les détails de conception qui ont été ajoutés à l’avant et à l’arrière. Le toit auquel des barres longitudinales ont été ajoutées n’a pratiquement pas de pente pour se terminer au becquet arrière. Bien que le look soit toujours hors route, ce Korando est 9 centimètres plus bas que la génération précédente, les possibilités hors route sont donc moindres, tandis que le comportement routier a été amélioré en abaissant le centre de gravité.

SsangYong Korando 2020: espace intérieur

La première impression de l’intérieur du Korando est d’espace. Ce choix d’un profil peu aérodynamique favorise également que la hauteur disponible soit plus importante, notamment aux places arrière. A l’avant, Ssanyong a opté pour la simplicité et au lieu de s’appuyer sur l’utilisation de l’écran tactile, il y a des boutons et des régulateurs pour presque toutes les fonctions HVAC et le contrôle du système multimédia et d’information. Tout est à portée de main et les commandes sont de bonne qualité ce qui permet de contrôler facilement toutes ces fonctions.

Les boutons et interrupteurs du volant occupent entièrement le rayon gauche et droit et sont également de bonne qualité. Ceux qui contrôlent le système de régulation de vitesse se trouvent à droite, à côté de ceux de sélection de menu, tandis que ceux qui contrôlent le système audio avec celui qui commande le téléphone sont à gauche. L’affichage du système d’infodivertissement est de huit pouces et l’aspect des menus est quelque peu daté mais efficace.

Le système permet la connexion via Android Auto et Apple Car Play. Derrière le volant, nous trouvons un tableau de bord numérique sobre avec beaucoup d’informations clairement affichées. Différents modes d’affichage peuvent être sélectionnés: le traditionnel avec deux cadrans pour la vitesse et les révolutions, un autre avec un effet 3D qui affichera le chiffre de vitesse en grand et un troisième dans lequel apparaît une sorte de roue tridimensionnelle qui tourne pour indiquer la vitesse. vitesse et révolutions.

Panneau d’instruments

Dans tous les cas, sur les côtés de l’écran, on peut vérifier la température du moteur et la quantité de carburant dans le réservoir. C’est un système d’affichage original et moderne mais très clair et qui permet également d’afficher d’autres données de fonctionnement de la voiture que l’on peut configurer assez facilement. Les finitions et les matériaux nous ont semblé bons, toujours dans un souci de durabilité plutôt que de donner une impression disons « premium ».

Comme nous l’avons mentionné au début, le Korando est spacieux à l’intérieur et est facilement accessible grâce à la taille généreuse et régulière des portes. La position de conduite est confortable, avec un accoudoir réglable pour le bras droit, un bon maintien et un bon rembourrage dans les sièges et suffisamment d’options de configuration en profondeur et en hauteur (y compris le volant) pour trouver une position de conduite idéale avec une bonne visibilité du Autoroute.

Le seul inconvénient à cet égard est que l’écran du système d’information se trouve sous les bouches d’aération centrales, il faut donc détourner le regard de la route pour le voir. Beaucoup d’espace pour les jambes et un siège passager tout aussi confortable et bien soutenu qui est également suffisamment éloigné du siège du conducteur pour qu’il n’y ait aucun problème d’espace entre les deux occupants des sièges avant.

Confort

Les sièges arrière sont également très confortables, notamment en ce qui concerne l’espace pour les jambes et la hauteur disponible, qui est très importante grâce également à la forme de la carrosserie que nous avons mise en évidence au début. Le seul inconvénient est qu’il ne dispose pas de prises de ventilation arrière dans la console centrale ni de connexion pour le chargement mobile, bien qu’il ait une prise de courant continu. Curieusement, il faut activer la prise au moyen d’un bouton situé à l’avant à gauche du pilote, ce qui nous a d’abord déconcertés car nous ne connaissions pas son utilisation …

Malgré le manque de sorties de ventilation arrière et l’espace de l’intérieur du Korando, la ventilation est puissante et bien résolue, même si l’inconvénient est qu’elle ne peut pas être réglée à l’arrière et que tout doit être configuré à l’avant. . Nous avons aimé la qualité de l’isolation acoustique et de l’amortissement, qui, ensemble, donnent une bonne sensation de confort même sur les longs trajets.

Le coffre est facilement accessible bien qu’un peu surélevé en raison du type de carrosserie et la zone de chargement est régulière même avec les sièges rabattus. En termes de capacité, quelque chose a été sacrifié pour offrir plus d’espace aux sièges arrière et il reste à environ 423 litres ce qui, bien que suffisant pour voyager, reste un peu petit par rapport aux autres modèles de même taille. La botte a un double fond accessible en retirant un morceau de plastique.

Peu d’élasticité

Les mains derrière le volant, nous avons mis à l’épreuve les qualités du moteur de 163 chevaux à transmission manuelle à six rapports. Les premières impressions sont que la puissance est suffisante pour faire bouger la voiture, même s’il faut jouer avec le changement de vitesse, peut-être trop, pour toujours avoir la puissance disponible car c’est un moteur pas très élastique et qu’il faut avoir révolutionné pour celle d’une bonne réponse.

Cela se traduit par une conduite un peu détendue car si nous voulons dépasser ou surmonter des collines, nous devrons presque toujours rétrograder pour faire tourner le moteur. Bien sûr, si nous maintenons le moteur dans des zones «heureuses» du compte-tours, le rythme peut être élevé sur un terrain sinueux. De plus, la voiture est assez bien implantée et permet des virages à de bonnes vitesses. Bien que ce ne soit pas le meilleur SUV en termes de stabilité, il est parmi les meilleurs et réagit de manière fiable dans ces situations.

Il est difficile mais possible de maintenir une faible consommation surtout si l’on veut maintenir une vitesse constante car devoir faire tourner la consommation de la voiture monte en flèche facilement. C’est une voiture plus gaie qu’une voiture non routière en ce sens, car à de rares occasions nous pourrons laisser la voiture en sixième vitesse et faire de nombreux kilomètres sans toucher la boîte de vitesses comme cela se produit dans d’autres voitures avec des moteurs plus élastiques capables de récupérer facilement.

Conclusions

Le Korando est un énorme pas en avant pour Ssanyong à la fois dans la conception et les finitions. Un ensemble très complet de systèmes d’aide à la conduite ainsi que des options « modernes » comme un affichage numérique qui remplace les jauges complètent une mise à jour très réussie d’une voiture qui laisse un peu plus sa personnalité tout-terrain à affronter avec un peu plus de garanties la compétition qui offre plus d’éléments touristiques.

C’est une voiture très spacieuse et confortable, avec quelques lacunes en termes de climatisation et un coffre un peu plus petit que le meilleur mais ce sont des détails qui ne ternissent pas un ensemble excellent et bien sûr compétitif, surtout si l’on prend en compte le prix . Un autre élément particulier, qui n’est pas négatif, est le moteur qui nécessite une certaine adaptation et qui, bien que puissant, ne peut rivaliser d’élasticité et de consommation avec les moteurs diesel, comme le font d’autres moteurs à essence de la concurrence.

Évaluation finale

RÉSUMÉ

Ce Korando est un pas en avant important pour rivaliser avec les SUV de sa taille avec de bonnes finitions, un confort acoustique. Le moteur manque d’élasticité.

Système d’infodivertissement 7.5