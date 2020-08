Le cloud est de plus en plus important dans l’industrie technologique pour l’informatique ou pour le stockage, mais la possibilité de garder les données sous le contrôle total de l’utilisateur, de les emporter n’importe où et de les utiliser sur tous les types d’appareils, reste une option privilégiée. Et si les appareils que nous utilisons pour cela deviennent de plus en plus petits et plus rapides, tant mieux.

Le Crucial X6 de Micron offre ces fonctionnalités. C’est une unité de stockage externe qui au format carré d’à peine 6 cm et un poids de 42 grammes, vous permet de transporter des fichiers n’importe où dans une poche. Sa connexion aux ports USB permet une compatibilité énorme et l’utilisation de disques SSD complète ses avantages dans ce cas en termes de performances.

«Qu’il s’agisse de travailler à distance, de rester à la maison avec la famille, de se préparer à un cours virtuel ou de partir à l’aventure, stocker et accéder à des fichiers numériques n’a jamais été aussi simple, même sans connexion Internet ou accès au cloud. , décrivent de Micron.

Crucial X6 offre des performances similaires à celles d’un SSD interne connecté à l’interface SATA, avec des transferts de données séquentiels allant jusqu’à 540 Mo par seconde en mode lecture. Protégé par un châssis métallique au design attrayant, il résiste à des chutes jusqu’à deux mètres et résiste aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes.

L’unité est compatible avec les appareils dotés de ports USB Type-C (PC, Mac, iPad Pro, Android …) ou autres tels que PS4, consoles de jeux Xbox One et en général tout équipement plus ancien utilisant un adaptateur USB Type-C vers Type-A. Il est compatible avec Windows Backup, BitLocker, Apple Time Machine et FileVault.

Micron est l’un des plus grands fabricants de mémoire flash NAND et promet que les disques ont subi des milliers d’heures de pré-validation et de tests de qualification approfondis avant leur lancement sur le marché. Crucial X6 sera commercialisé dans des capacités de stockage de 1 To et 2 To au 1er septembre. Vous pouvez le réserver chez des détaillants comme Amazon avec un prix garanti de 156 et 288 euros respectivement.

Le fabricant a des unités similaires sur le marché avec encore plus de performances, le Crucial X8, avec 1050 Mo par seconde pour la lecture de données séquentielles dans une taille similaire à celle d’un smartphone.