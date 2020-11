L’arrivée de Google Stadia était l’une des plus attendues par les joueurs et c’est qu’elle garantissait la possibilité de pouvoir jouer et profiter du travail sur n’importe quelle plateforme et quel que soit l’endroit. Une proposition qui, bien qu’elle ait démarré avec certains obstacles, qui n’empêche pas Google de continuer à parier sur son service, au point de confirmer qu’il existe de nombreux e nouvelles intéressantes à venir dans le futur.

Comme l’a indiqué le directeur des jeux du jeu, Jack Buser, il y a beaucoup plus à venir au service des jeux. En fait, il déclare dans votre entretien avec MobileSyrup qu’en fait il y a 400 titres en développement à partir de 200 studios différents. Tout cela avec des équipes engagées dans le service et qui souhaitent continuer à soutenir la plate-forme de jeu afin que les utilisateurs puissent continuer à profiter de la meilleure expérience possible.

Google Stadia | Google

Le directeur dit que le service commence actuellement et que, bien qu’il soit disponible depuis un an, il ne fait que commencer. Votre objectif à atteindre est à long terme car la véritable expérience de service viendra dans le futur. Bien sûr, il anticipe qu’il y a une feuille de route intéressante à venir, même si pour pouvoir en voir un peu plus, il faudra faire attention.

Nous sommes face à une grande aventure qui ne fait que commencer et pour laquelle nous devrons être un peu plus patients. Mais oui, nous avons devant nous une grande expérience de jeu qui garantira aux joueurs de belles œuvres que nous commencerons à voir, nous l’espérons, à partir de 2021. En attendant, nous vous rappelons qu’il y a des nouvelles intéressantes dans Stadia, déjà compatible avec PC et Android.