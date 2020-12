Google continue de renforcer son service de jeux vidéo en streaming, son Stadia, qui en même temps profite des écueils d’autres plateformes, comme avoir une version avec moins d’erreurs (qui ne nettoie pas) de Cyberpunk 2077, l’un des jeux dont on se souviendra le plus de ce 2020, et pas précisément en l’aspect positif.

Désormais, Google a décidé de modifier son essai gratuit de Stadia dans certains pays (à commencer par les États-Unis) pour le rendre plus accessible et permettre à quiconque de tester le potentiel de son service. Ici, la seule limitation que nous trouvons maintenant est le temps, le reste est entièrement débloqué. Google offre 30 minutes de Stadia Pro sans frais, et sans même avoir à donner une seule information de paiement.

30 minutes sans limitation à partir des USA

Les tests Stadia sont actifs depuis avril dernier, mais Google a maintenant décidé de modifier la stratégie dans certaines régions. Nous ne pouvons plus profiter d’un mois gratuit en offrant nos détails de paiement et en effectuant une inscription complète. Maintenant, tout est simplifié et tout le catalogue de jeux disponibles pour les utilisateurs de Stadia Pro est déverrouillé, bien que pour un temps très court.

À partir des États-Unis, la version d’essai gratuite de Stadia Pro est modifiée

Le processus a changé de telle manière que nous pouvons désormais démarrer l’essai gratuit de Stadia Pro en un seul clic sur l’écran d’enregistrement du service. Nous n’aurons plus à contribuer à Google aucun type d’informations de paiement nous ne courons donc pas le risque d’oublier de nous désinscrire si le service ne nous a pas satisfaits.

Une fois que nous demandons le test d’accès, quelque chose qui ne nous prendra même pas une minute de notre temps, nous aurons à notre disposition tout le catalogue de jeux Stadia Pro pour pouvoir y jouer pendant 30 minutes. Nous pouvons donc vérifier si le service fonctionne bien avec notre connexion et sans limitation, puisque nous aurons accès aux jeux en 4K et à 60 images par seconde.

Comme nous le disons, l’essai gratuit ne durera que 30 minutes mais dans celui-ci Nous pouvons vérifier si Stadia fonctionne bien pour nous à la maison, sur notre mobile ou partout où nous voulons le tester. Et bien sûr, une fois le test terminé, nous ne pourrons plus répéter, pas du moins avec la même adresse email. La prochaine étape consistera à vous inscrire ou à rejeter l’idée d’embaucher le service. Mais ne laissez pas dire que nous n’avons pas pu le tester en premier. Nous serons attentifs à l’arrivée du test en Espagne.

Via | 9to5Google

Partager Stadia commence à offrir 30 minutes gratuites de Stadia Pro sans avoir à fournir d’informations de paiement