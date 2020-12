“Il est temps de visiter Night City, mais ne le faites jamais avec une technologie obsolète.”

Ces derniers jours, rien d’autre n’a été dit. Les graves problèmes techniques et de performances de Cyberpunk 2077, en particulier dans sa version pour consoles, ont joué dans la plupart des conversations entre fans de jeux vidéo, au point que le très CD Projekt RED s’est excusé et offre un remboursement pour le jeu sur PS4 et Xbox One. Dans cette situation, Stadia n’a pas hésité à promouvoir son service en soulignant que vous n’avez pas besoin d’investir dans un nouveau et puissant PC pour profiter d’une excellente expérience avec Cyberpunk 2077.

Vous n’avez pas besoin d’acheter un PC 2077 pour exécuter Cyberpunk 2077Stadia“Il est temps de visiter Night City, mais ne pensez pas à le faire avec une technologie obsolète”, préviennent-ils dans un message posté sur les réseaux sociaux, où ils font la promotion de l’abonnement au service Stadia Pro. Dans un autre message, la plateforme de jeux en streaming de Google a souligné que «vous n’avez pas besoin d’acheter un PC 2077 pour exécuter Cyberpunk 2077. Jouez-y sur Stadia et profitez de la meilleure expérience sur vos appareils actuels».

“Vous rencontrez toujours des difficultés pour jouer à Cyberpunk 2077 sur du vieux matériel? Nous avons une solution pour vous! Essayez Stadia, où le jeu fonctionne très bien et ne nécessite aucun téléchargement ni correctif.” En parallèle, certains fans ont plaisanté à ce sujet, en utilisant certains mèmes pour signaler cette situation comme un petit triomphe pour la philosophie de Stadia et son engagement à jouer dans le cloud, sans avoir besoin d’un PC haut de gamme.

De plus, la plateforme a récemment eu une offre attractive qui vous permettait d’acheter Cyberpunk 2077 pour moins de 60 euros, y compris la télécommande Stadia et le Chromecast Ultra dans le pack. Cette nouvelle survient à un moment où les actions de CD Projekt ont chuté en raison du lancement malheureux de Cyberpunk 2077 sur consoles. Le studio polonais prétend travailler sur de nombreux correctifs et correctifs, avec deux mises à jour majeures prévues pour janvier et février 2021.

