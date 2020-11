De nombreux joueurs suivent de très près la proposition Star Citizen. Le travail de Cloud Imperium est l’un des plus marquants depuis une expérience comme elle n’a jamais été vue. Nous emmenant dans l’espace, nous aurons devant nous une proposition dans laquelle une multitude de joueurs seront connectés avec nous, donnant vie à un univers unique qui a été créé grâce au soutien de joueurs avec l’un des plus gros crowfunding de l’histoire.

Cette proposition ambitieuse est toujours en cours d’élaboration et continue de s’étendre mais, avec l’intention que les acteurs puissent connaître d’un peu plus près l’action bien présente dans leur travail, l’étude a commencé un nouvel événement. A partir de maintenant et jusqu’au 2 décembre, les joueurs pourront rejoindre l’action du titre totalement gratuitement, pouvant ainsi vivre l’action unique de ce grand travail.

Star Citizen | Jeux Cloud Imperium

Comme l’indique l’étude, actuellement les travaux est sur la version Alpha 3.11.1, nous sommes donc confrontés à une première version de l’œuvre, mais sans aucun doute elle a réussi à laisser une multitude d’acteurs sans voix qui ont été encouragés à tester leur expérience. De plus, c’est l’occasion rêvée de l’essayer puisque tant les joueurs qui ont participé au financement que ceux qui accèdent à l’essai gratuit, pourront tester tous les navires disponibles, l’un des navires d’un constructeur différent étant disponible chaque jour.

Star Citizen est disponible sur PC, même si sa sortie n’est pas encore officielle. Mais oui, nous sommes confrontés à l’une des propositions les plus intéressantes et qui garantit plus d’action dans l’environnement spatial. Si votre rêve est de vivre une grande aventure dans l’espace et de parcourir un vaste monde sans presque aucune limite, alors c’est l’œuvre que vous attendiez vraiment.