Un robot nommé J5T-1N Il arrive d’une autre dimension pour avertir de l’arrivée de «Imperium», une force colossale qui menace de détruire tout ce que vous savez. Serez-vous capable de former une équipe de héros capables de lui faire face? C’est ce que ça nous élève “Star Renegades”, un rogue-lite qui combine un combat RPG tactique avec une esthétique spatiale futuriste et un beau pixel art! Cet indie développé par Massive Damage et publié par Raw Fury définit un Commutateur Nintendo comme l’un de ses objectifs, et il arrive à l’eShop de l’hybride next 19 novembre 2020. Ici, nous vous laissons une bande-annonce juteuse du jeu.

Star Renegades – Combattez pour votre survie dans l’espace

L’Imperium ne s’amuse pas avec les petites filles, et il n’a pas vocation à se retenir lorsqu’il s’agit de conquérir votre dimension. Préparez vos meilleures troupes, utilisez des combos de vertige et contrez les attaques ennemies pour sortir victorieux de chaque mission. Votre équipe s’améliorera, évoluera et créera des liens avec le temps, mais vos ennemis ne vous regarderont pas! Le monde de Star Renegades est vivant, et vous ne devriez pas être laissé pour compte si vous voulez rester en vie.

Vous avez réussi à vous rapprocher du cœur de l’Imperium, la victoire se rapproche, mais … Votre équipe est vaincue. Il n’y a aucun espoir pour cette dimension, consommée par l’Imperium. La seule chose que vous pouvez faire est d’avertir les autres, essayez de ne pas commettre les erreurs qui ont ruiné votre réalité. Le robot J5T-1N prendra soin de avertir les habitants d’une autre dimensionEh bien, peut-être qu’ils peuvent achever l’Imperium. Et ainsi le cycle de la rébellion commence, jusqu’à ce que l’un des deux tombe: l’Imperium ou le multivers.

Tout ce conflit est représenté dans un beau pixel art qui accompagne la frénésie de l’œuvre. Si vous voulez obtenir le gant que vous connaissez, pointez le 19 novembre dans le calendrier. Il est temps pour la rébellion des étoiles!

