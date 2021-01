2021 ne fait que commencer et il a déjà plusieurs surprises bien placées de la part de Jeux épiques. Le développeur de jeux vidéo “ devient joli ” depuis un moment avec quelques sorties spéciales depuis la mi-décembre … et ne semble pas vouloir s’arrêter en janvier. Maintenant, un cadeau avec le sceau de Guerres des étoiles

La société connue pour nous apporter des jeux comme Fortnite, vient d’annoncer qu’elle sera disponible et entièrement Star Wars Battlefront II: Édition Célébration dans votre boutique en ligne. Donc si vous n’avez jamais osé l’acheter avant, C’est votre chance de configurer le jeu dès que possible.

‘Star Wars Battlefront II’ arrive sur l’Epic Games Store

Comme beaucoup s’en souviendront sûrement, Jeux épiques a commencé à partager quelques jeux gratuitement sur sa boutique en ligne. De cette manière, depuis le milieu du mois dernier, nous avons pu profiter de titres tels que Villes: Skyline, Metro 2033, Darkest Dungeon, Stranded Deep et plus récemment Évolution du monde jurassique (dont sa disponibilité se termine aujourd’hui).

Eh bien, l’offre de dates de Noël se poursuit bien que Guadalupe-Reyes soit déjà terminée. Maintenant, le développeur a révélé que son prochain jeu gratuit sur sa plateforme sera Star Wars Battlefront II et sera ‘Celebration Edition’ la version qui sera disponible au téléchargement sur du 14 janvier au 21 janvier.

Bien sûr, et comme l’indique le site officiel de l’Epic Games Store, le jeu n’est disponible en téléchargement que sur les ordinateurs Microsoft. ICI, vous pouvez accéder au Web pour le télécharger une fois qu’il est disponible. Au fait, dans ce que vous attendez l’arrivée de Star Wars Battlefront II dans quelques jours, vous pourrez télécharger gratuitement à partir de Pleurs de soleils de la même plateforme que le jeu-cadeau du 7 au 14 janvier.

De quoi parle “Battlefront II: Celebration Edition”?

Cela fait trois ans que Star Wars Battlefront II (dans son édition créée par Electronic Arts) est entré dans nos vies. Avec ce jeu vidéo et les conceptions ultérieures, la franchise a continué à nourrir l’histoire avec le nouveau canon et l’intrigue développés par Disney. L’un des derniers ajouts faisait même référence à La montée de Skywalker.

Alors, en 2019, est venu le ‘Édition de célébration ‘ avec de nouvelles mises à jour dans lesquelles nous pouvons voir la bataille de partage de l’Empire Galactique avec le Premier Ordre et plus, juste pour donner un exemple. L’histoire du jeu vidéo se situe entre le chapitre VI (Le retour des Jedi) et le chapitre VII (Le réveil de la force), avec laquelle nous pouvons connaître les événements survenus entre La victoire de Luke Skywalker sur l’apparition de Dark Vador et Kylo Ren.

