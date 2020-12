Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Electronic Arts commence enfin à voir des résultats avec la saga Star Wars et a été démontré avec les chiffres de Star Wars Jedi: Fallen Order et Star Wars: Squadrons, des titres qui montrent que la saga continue à avoir de la force dans le monde des jeux vidéo. Cela pourrait être dû au grand succès de la série The Mandalorian, qui a stimulé les ventes de Respawn Entertainment. Et est-ce que selon les données de NPD, Fallen Order est le deuxième jeu le plus vendu aux États-Unis, juste en dessous de Call of Duty: Modern Warfare.

Tu peux lire: La comparaison entre le monde de GTA V et Cyberpunk 2077 laisse le titre de CD Projekt avec beaucoup à désirer

Ces données sont prises en tenant compte des 12 derniers mois, ce qui signifie que ces chiffres prennent en compte d’octobre 2019 à octobre 2020. En troisième position se trouve Animal Crossing, ce qui est frappant compte tenu de la façon dont le jeu Nintendo a été médiatique cette année. . Mais c’est parce que NPD n’obtient pas les chiffres numériques pour les jeux Nintendo, donc les données représentées correspondent uniquement aux versions physiques qui ont été vendues. Par conséquent, il est fort probable qu’Animal Crossing grimpe davantage dans cette liste.

Meilleures ventes aux États-Unis (octobre 2019-octobre 2020)

1. Call of Duty: Modern Warfare

2. Star Wars: Jedi Fallen Order

3. Animal Crossing: Nouveaux horizons

4. Madden NFL 21

5. The Last of Us Part 2

6. Madden NFL 20

7. Fantôme de Tsushima

8. Épée Pokémon

9. Mario Kart 8: Deluxe

10. Remake de Final Fantasy VII

Star Wars Jedi: Fallen Order est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord