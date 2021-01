Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Star Wars Jedi: Ordre déchu C’est l’un des meilleurs titres Star Wars qui a livré le monde des jeux vidéo. Il a été développé par Respawn Entertainment et publié par Arts électroniques en 2019. Le jeu a gagné une place dans le cœur des fans pour l’histoire passionnante du protagoniste Cal. De plus, sa jouabilité et ses excellents graphismes lui ont valu des critiques élogieuses.

Maintenant Réapparaître a finalement annoncé que le jeu a été mis à jour sur les versions rétrocompatibles de Xbox Series X et PS5) pour fonctionner optimisé, dans une meilleure résolution et plus de FPS sur ces consoles de nouvelle génération.

D’une part, dans Xbox Series X, le jeu aura deux modes graphiques. Le mode Performance fonctionnera à une résolution dynamique entre 1080p et 1440p, tandis qu’en mode normal, il fonctionnera à une résolution dynamique de 1512p à 2160p avec un post-traitement 4K.

Dans PS5 pendant ce temps, le jeu a désactivé la résolution dynamique, désormais verrouillée à 1200p (auparavant entre 810 et 1080p) avec un post-traitement à 1440p. Dans toutes les versions, nous aurons des améliorations dans les images par seconde.

