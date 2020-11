Star Wars Jedi Fallen Order, une aventure épique

Les offres du Black Friday se répandent tout au long du week-end. Une offre pour considérer la star Star Wars Jedi: Ordre déchu, le titre à succès de la célèbre saga. Les joueurs peuvent se lancer dans l’une des aventures Star Wars les plus épiques du monde du jeu vidéo pour très peu sur leur PS4 ainsi que leur PS5 grâce à la rétrocompatibilité de la console.

Star Wars Jedi: Fallen Order est le début d’une franchise dont l’histoire se déroule après les événements de Star Wars: Episode III – La revanche des Sith. Dans le but de reconstruire l’Ordre Jedi, les joueurs doivent suivre une formation pour maîtriser les compétences de la Force et l’art du sabre laser pour combattre et survivre tout en explorant les mystères d’une civilisation éteinte, et tout cela pendant que l’Empire tente. détruisez les Jedi.

▪ Date de sortie: 15/11/2019