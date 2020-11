Bien que les doutes sur le projet EA Motive Ils étaient plus que présents avant son lancement, la grande qualité du produit a fini par convaincre à la fois les médias les plus critiques et les fans. Ceux-ci avant tout jouissent d’une histoire sans égal et n’hésitent pas à mettre leur talent à l’épreuve en maniant les imposants navires du bien et du mal. Mais, malgré tout le succès, Qu’est-ce que l’étude a déjà en main?

EA Motive a clairement indiqué qu’il ne voulait pas abandonner et ne voulait pas arrêter d’offrir aux joueurs de grands projets. Par conséquent, il a déjà montré par courrier d’une nouvelle offre d’emploi à la recherche d’un programmeur pour le développement d’un nouveau jeu d’action basé sur l’univers Star Wars. En fait, ils précisent que ce n’est aucune licence qui a été vue jusqu’à présent.

Escadrons Star Wars | Arts électroniques

L’équipe teste actuellement diverses idées, essayez de donner vie à votre nouveau projet, alors ils précisent qu’ils essaient de trouver un produit avec lequel surprendre les joueurs et qui va un peu au-delà de l’habituel. Bien que, malheureusement, rien qui nous donne suffisamment d’indices pour savoir exactement ce qu’ils ont sous la main au-delà des théories possibles.

Bien sûr, en attendant de connaître quelque chose de nouveau, nous pouvons déjà profiter de la grande proposition de Star Wars Squadrons sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Une proposition spectaculaire dans laquelle les joueurs ont la possibilité de devenir de véritables pilotes. Avez-vous déjà rêvé de l’opportunité de prendre les commandes de l’un des navires? C’est ta chance.