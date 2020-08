Starbucks a montré à tout le monde ce que la nouvelle normalité signifie en termes d’activité et ce que les marques doivent faire pour continuer à vendre.

Starbucks est l’une des marques leaders sur le marché des boissons et de la restauration rapide.

La nouvelle norme en termes commerciaux représente une série de changements dont nous devons être conscients.

Il y a de nouvelles règles dans la soi-disant nouvelle normalité et les marques les mettent en œuvre, pour pouvoir améliorer leurs activités et pouvoir maintenir les ventes ainsi que les opérations face à des mesures drastiques, comme devoir claquer leurs points de vente physiques, migrer vers le numérique ou avoir à penser à de nouvelles stratégies de vente.

Un très bon exemple à comprendre a été donné par Starbucks, comme nous le verrons dans l’analyse suivante, cependant, nous avons déjà vu une série de lignes directrices dans le segment de la restauration rapide, sur la manière dont les marques se préparent à la nouvelle normalité.

Le cas le plus extravagant que nous ayons vu avec Taco Bell, qui a présenté le modèle de ses nouveaux restaurants et commencera à les exploiter après la pandémie COVID-19.

Les magasins sont plus petits et disposent de trois voies, deux au service au volant et une troisième pour les voitures qui viennent récupérer leurs commandes qu’elles ont précédemment commandées. À l’intérieur du restaurant, il y aura des employés dédiés uniquement à aider les clients à savoir quoi commander et il y aura un service de livraison en bordure de rue, afin que ceux qui le souhaitent n’entrent pas dans le restaurant pour leur commande.

Starbucks lance sa nouvelle stratégie normale

Lorsque Burger King a eu l’idée ingénieuse de fêter Noël en plein été, cela nous a montré quelque chose de très important et c’est qu’il n’y a plus de calendriers ni de saisonnalité à vendre.

Les marques de restauration rapide prennent des décisions basées sur la nouvelle norme et la nécessité de maintenir leurs activités.

Dans le cas de la célèbre chaîne de café, elle a pris la décision de vendre dans ses magasins et c’est de commencer à proposer son fameux latte à la citrouille.

La vente de latte aux épices à la citrouille a commencé au milieu de l’été et la mesure est une action qui nous rappelle à quel point la consommation est devenue importante, pour pouvoir développer des stratégies grâce auxquelles les marques peuvent maintenir le fonctionnement de leurs entreprises.

Le premier signe que l’automne est là est… La saison de Pumpkin Spice Latte commence officiellement! 🍂🧡 # ElOtoñoSíSabe #PSL # AutumnSabeAStarbucks pic.twitter.com/Y0MfJ6d012 – Starbucks México (@StarbucksMex) 25 août 2020

L’été est devenu le centre de nombreuses mesures prises par les marques, face à la contingence. Un très bon exemple de cela ne se trouve pas dans la restauration rapide, mais à la mode avec des marques comme Zara, qui ont commencé à fermer des magasins et à migrer leurs opérations vers le numérique, avec la construction d’immenses bâtiments exclusivement dédiés à la production de contenu pour le numérique.