Le marché du vêtement est devenu un défi, en raison de l’innovation qu’il a réalisée sur le marché et de la valeur qu’il y trouve en innovant.

Un élément caractéristique de la vente de vêtements a été la commercialisation de vêtements et d’accessoires avec l’utilisation de licences.

L’innovation a été une ligne directrice clé sur le marché du sport.

Les grandes marques comme Starbucks ou McDonald’s ont trouvé dans la vente de licences une opportunité unique, d’exposer leurs marques dans de nouvelles vitrines sans les aliments et les boissons qui les caractérisent.

Vendre des licences est une opportunité pour les marques de se faire connaître à travers de nouvelles catégories de ventes et de réaliser dans ce pari une opportunité marketing, qui exploite pleinement l’image de marque que ces firmes peuvent atteindre.

Cela étant dit, il convient de comprendre la valeur que les marques ont trouvée en affichant leur image dans des environnements où leur affichage est d’une grande valeur.

Pour réaliser cette innovation, un élément clé est celui qui nous avertit de la capacité des marques à transcender et pas seulement cela, l’exploitation que ces firmes font pour se matérialiser sur le marché.

Compte tenu de ces scénarios, un point que nous ne pouvons ignorer est la façon dont les marques peuvent innover en pensant à leur image de marque, Starbucks l’a trouvé en lançant une ligne de vêtements de sport en collaboration avec une marque japonaise, mais nous avons également vu des stratégies de luxe, telles que C’est arrivé avec McDonald’s par rapport à Moschino, qui est devenu une précieuse collaboration sur ce marché.

Starbucks défie Nike et Adidas

Starbucks a lancé une ligne inattendue de vêtements de sport, qui est une ligne directrice importante avec laquelle cette marque se démarque dans une autre catégorie de vente au détail dans laquelle des marques telles que Nike et Adidas dominent.

La collaboration de Starbucks avec Undefeated a abouti à une collection intéressante de vêtements et d’accessoires, qui définit une tendance intéressante, déjà réalisée par des marques comme McDonald’s.

Dans le cas de Starbucks, sa collaboration a été menée avec une entreprise de confection japonaise et ces vêtements et accessoires porteront l’acronyme UACTP, qui signifie UND.ATED Action Capabilities Training Program.

Dans le cadre de ce travail de licence Starbucks transformé en vêtements et accessoires, la première capsule vendra des t-shirts, des chapeaux et des bouteilles d’eau verts, tandis qu’une deuxième capsule vendra des t-shirts et des sweatshirts dans la teinte classique du vert qui a distingué Starbucks sur le marché.

Ce travail inattendu de Starbucks lançant une ligne de vêtements et accessoires de sport marque une tendance intéressante dans le commerce de détail, qui est de miser sur l’innovation, à l’heure où cette manière différente de mettre en œuvre le travail d’une marque devient déterminante.

La restauration rapide et sa vente réussie de licences

Les marques de restauration rapide se sont imposées sur le marché, grâce à la vente de licences, avec lesquelles elles ont réussi à innover dans des catégories telles que la vente au détail de mode.

McDonald’s en est le meilleur exemple, lorsque, dans une collaboration surprenante, la marque de restauration rapide s’est associée à Moschino pour lancer une gamme complète et coûteuse de vêtements et d’accessoires, qui a attiré l’attention du marché car elle a surpris le marché et a réussi à faire une stratégie de marque disruptive avec elle.