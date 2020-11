ConcernedApe a indiqué que la mise à jour est dans la “dernière ligne droite” de son développement.

Au sommet de la meilleurs jeux vidéo indépendants de toute l’histoire, nous pourrions placer sans crainte Stardew Valley. Ce n’est plus seulement à cause du grand jeu que Eric Barone lancé en 2016, mais parce que même aujourd’hui, il continue d’introduire beaucoup de contenu de totalement gratuit. Nous avons maintenant un peu plus d’informations sur le prochaine grande mise à jour vous recevrez le jeu.

C’est une très grosse mise à jour, il faut donc peaufiner et corriger beaucoup de bugs Eric BaroneVia Twitter, le créateur, mieux connu sous le nom de ConcernedApe, a déclaré que le développement de la nouvelle mise à jour, 1.5, est dans le “dernier tronçon”. Bien qu’il n’ait pas commenté les dates, nous pourrions avoir des nouvelles bientôt. De plus, Barone a de longues dents pour tous les fans du jeu, car il a dit que la mise à jour allait être “très grand”.

“La mise à jour 1.5 est dans la” dernière ligne droite “. C’est une très grosse mise à jour, donc elle est nécessaire polir et corriger beaucoup d’erreurs pour s’assurer qu’il est prêt. Ce sera très amusant de le partager avec vous tous dans un proche avenir. Je pense que tu seras vraiment heureux et surpris avec toute l’actualité! », a rapporté Eric Barone, qui a suscité des attentes.

En fait, grâce à une réponse à un utilisateur demandant le contenu, nous savons maintenant que le patch est va centrer en particulier en ajoutant du contenu à phases plus avancées Du jeu: “[La actualización] est plus lourd dans le contenu du fin de partieMais il y a quelques nouvelles fonctionnalités et options parmi lesquelles vous pouvez choisir pour un nouveau jeu qui pourraient rendre un nouveau jeu intéressant », a déclaré Barone.

Comme vous pouvez le voir, le jeu continue en vie et en pleine forme, et en fait ConcernedApe a déjà commenté il y a quelque temps qu’il prévoyait que le jeu continue de croître. Bien que cette petite information nous laisse en vouloir plus, nous vous avions dit en octobre que la mise à jour 1.5 introduirait le mode écran partagé sur consoles et PC, afin que nous puissions jouer local en coopération.

