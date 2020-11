Si nous parlons des meilleurs jeux du moment dans le développement indépendant, l’un des titres qui on ne peut pas ignorer sa vallée stardew. Le titre d’Eric Barone a été une révolution dans les jeux de gestion et une certaine stratégie, avec une approche unique lors de la préparation de son décor et un gameplay très soigné pour les joueurs. profitez de votre histoire d’une manière très spéciale, aller de l’avant et profiter de chaque nouvelle nouveauté qui accompagne les mises à jour.

Ce que le développeur a dit très clairement, c’est qu’il a encore beaucoup d’idées en tête pour cette proposition. En réalité, a parlé de la prochaine grande mise à jour totalement gratuit dans lequel il signale via son réseau social en réponse à un fan qui, actuellement, est déjà dans la dernière ligne droite de développement. Bien sûr, il a indiqué que c’est le la plus grande mise à jour vue à ce jour.

Actuellement, pendant que vous peaufinez certains éléments et corrigez des bugs, n’a pas hésité à révéler une petite partie de ce qu’il contiendra. Et, comme mentionné, cette mise à jour se concentre sur le contenu de fin de partie, ajoutant du contenu aux phases les plus avancées du jeu. Bien sûr, il avertit également qu’il existe des fonctionnalités et de nouvelles options parmi lesquelles choisir pour un nouveau jeu qui pourraient rendre un nouveau jeu intéressant.

Stardew Valley continue d’avancer à pas de géant, offrant aux joueurs un certain nombre de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Bien sûr, si vous n’avez pas encore été étonné par les grandes propositions de cet ouvrage, sachez qu’il est disponible sur PC, Nintendo Swithc, Xbox One et PlayStation 4. C’est une histoire tendre qui nous amènera à gérer notre ferme et à donner vie à une ville au bord de la disparition.