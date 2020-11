Le réalisateur rappelle que ce sera le plus grand saut technique pour les moteurs Bethesda depuis Oblivion.

Starfield est l’un des noms les plus attendus des fans de Bethesda. Nous parlons de la première nouvelle saga de son studio principal depuis longtemps, une aventure de science-fiction Nous savons que… eh bien, la vérité est que l’on ne sait pas grand-chose à son sujet, à part qu’elle se déroulera dans l’espace, et que son moteur sera le plus grand saut technique de Bethesda depuis Oblivion. Quelque chose qui a maintenant réaffirmé Todd Howard lors de la conférence Develop: Brighton Digital 2020 de cette semaine.

Comme indiqué sur GamingBolt et Reddit, le célèbre développeur Bethesda a offert de nouveaux détails sur Starfield et son développement. Tout d’abord, Howard confirme que Starfield sera une aventure exclusivement pour un seul joueur, n’aura pas de skins multijoueurs, bien qu’il n’ait pas approfondi ce que sa proposition nous offrira. Au-delà de cela, et comme il l’a déjà déclaré dans un communiqué en septembre, il réitère que son jeu signifiera la plus grande évolution du moteur Bethesda tout au long de son histoire.

Starfield promet d’être la plus grande révision de moteur de Bethesda depuis Oblivion“Notre révision de moteur est probablement le plus grand que nous ayons jamais fait, peut-être même plus grand que le passage de Morrowind à Oblivion “, commente Howard. En cela, le créateur souligne également que l’étude utilise outils procéduraux dans la conception des mondes de Starfield et The Elder Scrolls VI. Cela ne veut pas dire qu’ils sont générés aléatoirement dans chaque jeu, soyez prudent. C’est une technique courante pour faciliter la création et la population de grands mondes ouverts plus rapidement au cours de son développement.

Quant à le manque de nouvelles sur le jeu, Howard déclare qu ‘”il reste encore un bon moment pour partir” avant d’aller voir Starfield en action. En effet, la société préfère montrer le jeu lorsqu’elle a bien défini ses plans de lancement en interne, et pour ne pas épuiser les ventilateurs en allongeant l’attente entre les bandes-annonces et les nouvelles.

De même, et comme Phil Spencer l’a mentionné dans une récente interview à laquelle nous avons fait écho ce matin, Howard assure que Starfield et TES VI seront disponibles au lancement sur Xbox Game Pass. Annoncé en 2018, il ressemble à il va falloir attendre encore un peu pour savoir ce que Bethesda nous offrira avec Starfield, même si la société dit que l’attente en vaudra la peine.

