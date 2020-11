Starfield, le prochain grand match de Todd Howard et Bethesda, est toujours en développement, et il semble que ce le sera pour longtemps. Cependant, cela ne signifie pas que nous en avons des nouvelles. Une interview avec Howard a récemment été révélée, où Plus d’informations sur ce projet et certaines des fonctionnalités auxquelles nous pouvons nous attendre ont été révélées.

Lors d’une conférence à Develop: Brighton Digital 2020, Howard a révélé que Starfield sera un jeu entièrement à un seul joueur et qu’il n’y a actuellement pas de skins multijoueurs. Sans aucun doute, un grand contraste par rapport à Fallout 76. Malheureusement, nous devrons attendre de voir quelque chose de ce jeu, car le développeur a commenté qu’il ne souhaite pas révéler de bande-annonce ou plus d’informations, car il ne souhaite publier que des teasers avant la sortie éventuelle, comme Cyberpunk 2077.

De même, il a été révélé que le développement de Starfield et The Elder Scrolls VI se concentre sur la génération procédurale. Cela ne veut pas dire que nous verrons des mondes créés au hasard, comme dans No Man’s Sky, mais que cet outil a été choisi pour que les développeurs créent des espaces gigantesques, donc toutes les cartes seront similaires.

Grâce à cet outil, les développeurs sont en mesure de créer des mondes qui surpassent Fallout 76 dans l’immensité, qui à son tour est quatre fois la taille de Skyrim. D’un autre côté, Bethesda travaille dur pour améliorer le moteur de création, dans le but d’avoir un saut plus grand que ce que nous avons vu entre Morrowind et Oblivion. Quant à l’équipe de développement, Stafield compte cinq fois plus de personnes qui ont participé au développement de Fallout 4 et Skyrim.

De cette façon, Bethesda Games Studio Dallas, Maryland et Montréal travaillent sur ce jeu. Cependant, la chose la plus importante à propos de ce discours est que Todd Howard a confirmé que Starfield et The Elder Scrolls VI sera disponible sur Xbox Game Pass dès le premier jour.

Starfield et The Elder Scrolls VI sont actuellement en développement et il n’y a pas de fenêtre de lancement pour le moment. Sur des questions connexes, des images présumées de Starfield ont été divulguées. De même, le réalisateur de The Elder Scrolls VI explique si le jeu sera ou non une exclusivité Xbox.

Via: Reddit