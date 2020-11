Station de charge et écran pour PlayStation VR à un prix très doux

PlayStation VR est l’engagement de Sony envers la réalité virtuelle.

Nous savons déjà que PlayStation VR ne sera pas compatible avec les jeux PlayStation 5, mais si vous êtes un de ces passionnés de la plateforme Sony et que vous possédez ces lunettes de réalité virtuelle, il est très possible que vous souhaitiez les faire exposer dans votre salon ou votre chambre avec un soutien comme celui-ci. Base qui sert également pour chargez vos manettes PlayStation 4 et a un 20% de réduction.

La PlayStation VR a été une révolution chez Sony, car elle a fait le premier pas vers la réalité virtuelle dans leurs consoles, bien que les lunettes elles-mêmes aient besoin plus de câbles et d’adaptateurs que souhaité. Par conséquent, avec cet exposant, vous pouvez les avoir bien ordonné et prêt à être utilisé à tout moment, dès la sortie de la boîte et reconditionné à chaque fois que vous voulez jouer. La meilleure chose à faire est que cela ne vous coûterait que le montant ridicule de 7,01 €.

Comme vous pouvez le voir, c’est aussi une base de chargement pour les manettes PlayStation 4, il vous suffit de le placer dans son adaptateur correspondant. Plus de fonctions pour un exposant tous vos accessoires PlayStation 4 triés et chargés pour être prêt à chaque fois que vous voulez jouer.