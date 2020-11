Station spatiale internationale: 20 ans de service

Bien qu’il existe déjà une génération pour qui la Station spatiale internationale est quelque chose qui a toujours existé, et donc quelque chose de «normal», en réalité il vaut la peine de s’arrêter un instant pour réfléchir à cette installation, son histoire, dans ses succès, dans ses contributions, allant de la géopolitique au scientifique et, bien que ce soit la partie la plus compliquée, également dans son avenir, ainsi que dans le futur lorsque la Station spatiale internationale atteindra sa retraite bien méritée.

Pour comprendre un peu plus pourquoi on ne peut pas qualifier la Station spatiale internationale de quelque chose de normal, on peut se rappeler que bien que ses pièces aient été produites sur terre, elle a été assemblée dans l’espace, plus précisément une hauteur de 408 kilomètres au-dessus de la surface de la terre, et en se déplaçant à une vitesse de 7,66 kilomètres par seconde. Oui, par seconde, 27 600 kilomètres par heure. Une vitesse qui est ce qui la maintient dans une “chute” constante (au final une orbite est exactement cela), dans laquelle seule la vitesse empêche la descente d’altitude et donc sa destruction lorsqu’elle entre en contact avec l’atmosphère .

Grâce à la Station spatiale internationale, depuis 20 ans il y a toujours eu une présence humaine dans l’espace, toujours un minimum de deux personnes, dans des équipages composés d’astronautes de nationalités multiples. Parmi eux, bien sûr, Pedro Duque, l’actuel ministre de la Science et de l’Innovation. Et, si les plans sont enfin réalisés, avec la future visite de Tom Cruise, qui s’y rendrait en octobre 2021 pour tourner une scène de la saga Mission Impossible.

Comme je l’ai déjà mentionné, les contributions de la Station spatiale internationale à la société se limitent à de multiples domaines. En géopolitique, par exemple, car bien qu’avec des désaccords occasionnels, il collaboration directe et ininterrompue entre les États-Unis et la Russie, au point que depuis que la NASA a manqué de navettes pour emmener ses équipages à la Station spatiale internationale et les ramener, ces transits ont été effectués sur des Soyouz russes, jusqu’à l’arrivée du Dragon Crew de SpaceX. .

Avec 20 ans de service derrière lui, la Station spatiale internationale, et comme je l’ai mentionné au début, sa retraite ou, du moins, son changement d’exploitant, commence à être une question à prendre en compte. En attendant ce qui se passe dans quelques heures à peine, lors des élections présidentielles américaines, l’administration Trump a affirmé que son soutien à la Station spatiale internationale prendra fin en 2025, date à laquelle elle considère que le secteur privé devrait être celui qui le fera. charge de ces dépenses. Heureusement, cette proposition s’est heurtée à une opposition farouche qui, oui, pourrait retarder, mais probablement pas empêcher ce changement de se produire à un moment donné.

Ainsi, et bien que l’exploitation commerciale de la Station Spatiale Internationale puisse s’inscrire dans le plan théorique, rappelons qu’il existe plusieurs agences qui gèrent la Station et, par conséquent, il peut être difficile de trouver une formule qui convient à toutes les pièces. Ainsi, l’aspiration de l’administration Trump est, sans aucun doute, que le secteur privé soit capable de lancer une station spatiale, idéalement uniquement à partir d’entreprises américaines. Bien sûr, avec la réélection suspendue à un fil, peut-être après-demain, l’avenir de l’ISS changera considérablement.

Avec des informations d’Arstechnica