La pandémie mondiale de COVID-19[feminine Cela a affecté notre vie quotidienne à bien des égards au cours de cette année 2020. Notre vie sociale et notre façon de célébrer ont également été affectées, c’est pourquoi le jeu a également occupé le devant de la scène pendant la détention et en Steam a également été reflété ce Noël.



Il s’avère que l’année 2019 Steam a atteint 15,8 millions de joueurs au plus fort de Noël. Cette année, la plateforme Valve en comptait 9 de plus et atteignait 24 millions de joueurs simultanés, tout à fait une marque record.

En 2015, Steam a atteint 10,5 millions à Noël, en 2016 12,5 millions, en 2017 15,3, donc cette marque est un véritable bond en avant dans les chiffres de la plateforme. Les succulentes remises de Noël sur la plate-forme ont peut-être augmenté leur nombre, bien que chaque année, des offres soient également proposées.

Les jeux les plus joués à Noël étaient CS: GO, Dota 2, PUBG, Cyberpunk 2077 et GTA V dans cet ordre.

Source: Steam

(La source)

