Valve a récemment publié son résumé annuel des données sur Steam, où l’on peut connaître le flux d’utilisateurs et les statistiques en général, ce rapport révèle des informations assez intéressantes et c’est que selon les données de Steam en 2020, la plateforme a dépassé 120 millions de joueurs actifs par mois, surperformant à la fois PlayStation (102 millions d’utilisateurs actifs par mois) et Xbox Live (90 millions d’utilisateurs actifs par mois) en termes d’utilisation.

Ce 2020 a apporté de nombreux avantages à la plate-forme PC, quelque chose que Steam attribue principalement à la pandémie mondiale:

«Alors que Steam connaissait déjà une croissance significative en 2020 avant le crash du COVID-19, la durée de jeu des jeux vidéo a augmenté à mesure que les gens commençaient à rester chez eux, augmentant considérablement le nombre de clients achetant et jouant. et j’espère que cela apporte un peu de joie pour contrer une partie de la folie qui était en 2020 », commentent-ils dans le rapport.

“Cela a conduit à de nouveaux sommets pour les utilisateurs actifs mensuels (120,4 millions), les utilisateurs actifs quotidiens (62,6 millions), le nombre maximum d’utilisateurs simultanés (24,8 millions), les nouveaux acheteurs (2,6 millions par mois) , les heures de jeu (31,3 milliards d’heures) et le nombre de jeux achetés (21,4% de plus qu’en 2019) ».

Ce n’est pas la seule chose, car il a récemment été révélé que Steam avait battu son propre record du nombre d’utilisateurs en ligne simultanément, enregistrant plus de 25 millions d’utilisateurs simultanés le 2 janvier. Un chiffre vraiment étonnant et colossal si l’on considère que 25 millions de personnes, c’est plus que la population de nombreux pays.

