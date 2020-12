L’une des nombreuses conséquences de la pandémie de Covid-19 a sans aucun doute été les chiffres que Steam a enregistrés tout au long de cet horrible 2020. Pendant la phase la plus difficile de l’emprisonnement nous avons pu voir comment chaque semaine la plateforme enregistrait de nouveaux records historiques de joueurs simultanés, et il faut comprendre que les ventes aussi. Un boom qui s’est également fait ressentir sur des plateformes comme Twitch et des services comme Discord. 2020 a été l’année du coronavirus, oui, mais aussi du jeu.

Compte tenu de ces circonstances, il est très intéressant de voir le bilan de l’année que Valve vient de publier, et qui nous montre les chiffres Steam de ce 2020 dans six catégories: Meilleurs vendeurs, nouveautés, plus joués, diplômés en accès anticipé, Best in VR et jeux de contrôleur. Pour toutes les catégories, quatre groupes ont été créés, platine, or, argent et bronze, et chacun d’eux est composé de plusieurs titres. Les numéros de chaque jeu ne sont pas révélés, cependant, seulement le groupe dans lequel ils se trouvent et, dans certains cas, la métrique utilisée pour la classification.

Nous allons faire un rapide tour d’horizon de ces catégories, en accordant une attention particulière aux première, deuxième et troisième. Pour les deux premiers, Steam est basé sur les revenus bruts générés par vos ventes, tandis que dans le cas du troisième, ce qui est valorisé est le nombre d’utilisateurs qui y ont joué simultanément.

Les jeux les plus vendus sur Steam en 2020

Sans doute la catégorie reine recueille quelques surprises, en particulier dans le groupe du platine, comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus. Les plus frappants sont, bien sûr, ceux qui ont été une surprise, c’est-à-dire Fall Guys et Among Us. Il est également frappant de trouver deux jeux Rockstar parmi les plus rentables de l’année, plus à l’esprit si nous en avons un de 2018 et l’autre de 2013. Et bien sûr, cette liste ne pouvait pas manquer le lancement-fiasco de l’année, Cyberpunk 2077 .

Parmi ceux de la catégorie or, je suis particulièrement frappé par la présence de Phasmophobie, à mon avis la meilleure chose qui soit arrivée cette année au secteur des jeux. Les autres titres de la liste sont Sea of ​​Thieves, Borderlands 3, Dead by Deadlight et Halo: The Master Chief Collection.

Les meilleures actualités Steam en 2020

Si la liste précédente est laissée avec tous les jeux qui ont généré des revenus sur Steam tout au long de cette année, cette catégorie se concentre sur les titres qui ont vu la lumière de 2020. Dans ce cas on retrouve une liste générale de 25 jeux Et puis nous trouverons les 20 lancements les plus rentables dans chacun des mois de l’année.

Si dans le groupe précédent Microsoft Flight Simulator était «relégué» dans la catégorie argent, il occupe dans ce cas la place qu’il mérite, qui est évidemment platine. On retrouve évidemment aussi Cyberpunk 2077, Fall Guys et, bien sûr, Doom Eternal, une autre des versions les plus importantes de cette année, et l’une des plus attendues par la communauté.

Les plus joués sur Steam en 2020

Bien que les revenus soient un indicateur important, le nombre de joueurs qui se sont affrontés à un moment donné jouant le même titre est également une mesure très intéressante. Et lorsque des nombres tels que ceux nécessaires pour entrer dans la catégorie platine de ce groupe sont atteints, 200 000 utilisateurs Steam simultanés ou plus.

Un exemple clair du nombre de personnes qui attendaient Cyberpunk 2077 est, sans aucun doute, de le trouver parmi les 11 jeux qui occupent ce sommet, mais le plus frappant est de trouver Fall Guys sur cette liste, qui à son arrivée n’avait même pas un centième de attentes autour de vous. Ou, et j’avoue que cela m’a aussi rendu très excité, de rencontrer un vétéran aussi attachant que Terraria, ou une proposition aussi intéressante que Life is Strange 2.