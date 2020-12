Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Nous n’avons plus rien pour clôturer l’année et la majeure partie du monde lié aux jeux vidéo fait ses comptes et répertorie les meilleurs de ce 2020. Vapeur il n’a pas non plus voulu rester en dehors de cette tradition et a également publié quels sont les jeux qui ont généré le plus de revenus pour le magasin cette année 2020

Les plus hauts revenus

Red Dead Redemption 2

PUBG

Monster Hunter: Monde

Counter-Strike: Offensive mondiale

DOTA 2

Les gars de l’automne

Destin 2

GTA V

Parmi nous

Cyberpunk 2077

Siège de Rainbow Six

DOOM Eternal

Beaucoup de ces grands titres se trouvent avec de succulentes réductions dans les soldes d’hiver Steam de ces vacances. Malheureusement, la liste ne donne pas plus de détails sur les chiffres spécifiques. Bien qu’ils aient également publié le 11 Titres Steam les plus joués ce 2020, le tout avec plus de 200000 heures de jeu au total.

Le plus joué

Destin 2

DOTA 2

GTA V

Monster Hunter: Monde

Parmi nous

La vie est étrange 2

Cyberpunk 2077

PUBG

Terraria

Counter-Strike: Offensive mondiale

Monture et lame II: Bannersaga

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord