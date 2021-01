Au cours des cinq dernières années, Stephen King semble être partout. Ses adaptations cinématographiques et télévisuelles ont multiplié de façon exponentielle, atteignant près d’une dizaine depuis 2017. De plus, comme d’habitude dans le Master of Horror, il publie un livre annuel sans perdre sa capacité à captiver ses lecteurs. L’un des plus récents, La Sangre Manda, a figuré parmi les best-sellers du New York Times pendant 5 semaines.

Cependant, l’œuvre la plus commentée et celle qui a suscité le plus d’intérêt ces derniers mois n’est pas récente. C’est The Stand, le classique fondateur de l’écrivain publié en 1978 et qui raconte en détail la chute de la civilisation après qu’un virus a décimé la population mondiale. Le livre est un regard monumental sur le chaos, les tentatives de regroupement des survivants et la bataille pour la conscience néonatale de la catastrophe dans le monde. Tout avec références coutumières à la terreur et aux connotations surnaturelles communes dans l’œuvre de l’écrivain.

Alors que la pandémie de coronavirus se propageait à travers le monde, les références à The Stand sont devenues de plus en plus évidentes. Et, enfin, l’écrivain lui-même est sorti avec les commentaires que le livre emblématique commentait avec la situation actuelle. Et bien qu’au début il ait nié tout lien entre l’œuvre et la circonstance qui a provoqué l’urgence pandémique, il a dû admettre que la réalité ressemblait plus à de la fiction que l’écrivain ne l’aurait souhaité.

La terreur de frapper la réalité de ‘The Stand’

Il y a des mois, King a débattu avec ses abonnés sur Twitter du redoutable chapitre huit de l’ouvrage. Le fragment raconte à quelle vitesse le virus peut potentiellement se propager en raison d’erreurs et d’un manque de prévoyance des citoyens. L’auteur a essayé d’utiliser l’ouvrage comme un avertissement sur ce qui pourrait arriver s’ils ne prennent pas les mesures adéquates pour contenir la pandémie. En particulier, il a souligné la manière dont l’administration Trump a géré la crise.

Critique de tous

Le stand -CBS

Mais non seulement l’écrivain a eu des mots pour analyser l’impact de son travail sur la situation qui est subie dans le monde. L’équipe de création de la dernière version télévisée du roman a également eu des mots pour analyser les similitudes entre l’histoire du livre et ce qui est vécu aujourd’hui. Producteur Taylor Elmore et scénariste Benjamin Cavell a commenté à quel point ils étaient surpris de la symétrie de l’histoire à l’écran avec les événements réels en dehors de celle-ci. En particulier, Cavell a souligné à quel point King est étonné du phénomène renouvelé autour de The Stand. «Je pense qu’il, comme nous tous, est tout aussi choqué et horrifié de voir à quel point il a réussi. Parce que personne n’a vu quelque chose comme ça venir. Et il est important que les gens sachent. C’est définitivement une série qui ne s’inspire pas d’événements réels ».

La série a été critiquée précisément pour sauter les points les plus critiques du roman sur la façon dont le virus s’est propagé dans le monde. Au lieu de cela, la série CBS se concentre beaucoup plus sur la façon dont les survivants prennent des décisions et considèrent l’avenir comme un voyage vers une décision entre le bien et le mal. Carvell a insisté sur le fait que l’objectif de la série n’était pas de montrer «des gens en train de mourir», mais de présenter un scénario dans lequel ceux qui ont réussi à survivre à la catastrophe font face à ce qui se passe dans leur environnement.

Une visite inconfortable

Le stand – CBS

Stephen King a dû faire face à un nouveau type de reconnaissance après que le roman écrit il y a quarante ans soit devenu une référence accidentelle aux ravages de la pandémie. À plusieurs reprises, le maître de l’horreur a insisté pour que le stand eC’est plus lié à la possibilité de ce qui est arrivé à une nouvelle culture né des cendres d’une catastrophe sanitaire. Mais même cette nuance fait débat sur les réseaux sociaux et les plateformes spécialisées, car il s’agit d’un regard direct sur la peur, la paranoïa et la terreur collective sur les conséquences à moyen terme du coronavirus.

«Le livre ne parle d’une pandémie qu’au début et ensuite de la façon dont nous nous comportons dans ce contexte. C’est ce sur quoi nous nous sommes le plus concentrés. La deuxième partie de l’histoire est celle qui nous intéresse le plus. La pandémie dont nous parlons dans la série est le produit d’une arme virale que le gouvernement a développée et non d’un virus apparu naturellement. Je pense que cette distinction, au moins, nous éloigne de la réalité à laquelle nous sommes confrontés », a déclaré Taylor Elmore, co-créateur du projet, lors de la première StarzPlay de l’œuvre.

Les producteurs et l’écrivain semblent convenir que le livre doit être compris dans son ensemble dans lequel se reflète la conception de la nature humaine en lutte contre l’inexplicable. Même s’il s’agit d’un phénomène biologique comme un virus.

‘The Stand’: un produit du hasard

Le stand -CBS

Bien que le projet ait fait partie de plusieurs tentatives d’adaptation, ce n’est qu’en 2019 qu’il a été possible de réunir l’équipe créative nécessaire pour réaliser une histoire d’une telle ampleur à la télévision. En fait, la post-production de la série il a dû affronter les ravages de l’arrêt général et assumer l’influence possible que la situation aurait sur le résultat final. La possibilité d’inclure l’émergence du coronavirus dans l’argumentation a même été débattue, une idée qui a été rejetée comme malhonnête, tant par King que par les producteurs.

En fin de compte, The Stand continue d’être un mystère sur la nature humaine, quelque chose que les cinéastes et l’auteur ont voulu préserver. La récente adaptation l’a-t-elle fait? À en juger par la critique de la série – particulièrement dure dans son incapacité à raconter l’histoire littéraire dans toute sa puissance – le roman de Stephen King continue être un défi pour comprendre la nature humaine. Et surtout, son pouvoir de survie.

