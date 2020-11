Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Plus tôt cette année, Square Enix et PlatinumGames ont annoncé Nier Replicant Ver.1.22474487139…, une nouvelle version du jeu original qui a fait ses débuts sur PlayStation 3 et Xbox 360 en 2010. La nouvelle édition n’a été confirmée que pour les successeurs de ces consoles, ainsi que pour PC. Cependant, des indices viennent d’apparaître indiquant qu’il arrivera sur Nintendo Switch, mais nous vous invitons à ne pas vous exciter.

Ce qui vous fait penser que Nier Replicant Ver.1.22474487139 … sera également disponible sur Nintendo Switch, c’est un disque apparu dans la boutique en ligne qui vous permet de réserver le jeu pour cette console même s’il n’a pas été annoncé.

Selon les informations, le titre fera ses débuts le même jour que les versions PlayStation 4, Xbox One et PC (23 avril 2021) et coûtera 56,15 €. Mais ce n’est pas tout, la boutique en ligne proposait également la version Nintendo Switch de Prince of Persia: The Sands of Time Remake et sera apparemment au prix de 56,15 €.

Les pages des deux jeux sont disponibles au moment de la rédaction de la note, vous pouvez les consulter dans ce lien et dans cet autre. Vous pouvez également voir une capture d’écran de l’un des enregistrements ci-dessous.

Image: Amazon France

Dans le cas où vous l’avez manqué: il y aura une grande édition spéciale de Nier Replicant Ver.1.22474487139… pour PlayStation 4.

Nier Replicant Ver.1.22474487139… fera-t-il ses débuts sur Nintendo Switch?

Bien sûr, nous vous recommandons de prendre ces détails comme quelque chose de non officiel, car Square Enix, PlatinumGames et Ubisoft ont confirmé qu’ils lanceraient ces titres pour Nintendo Switch.

Ce qui suggère qu’il s’agit plus d’informations incorrectes, c’est qu’Amazon France a fourni des informations incorrectes liées aux jeux vidéo à plusieurs reprises. Il y a quelques mois, certains enregistrements de jeux PlayStation qui arriveraient sur PC sont apparus et il y a longtemps, il a indiqué que ZombiU arriverait sur Nintendo Switch (quelque chose qui ne s’est pas produit), comme GoNintendo se souvient.

Cependant, il est possible que les informations soient correctes. Rappelons que grâce à une fuite du magasin, le prix de la PlayStation 5 a été avancé, ce qui s’est avéré exact.

Pensez-vous que Nier Replicant Ver.1.22474487139… viendra sur Nintendo Switch tout comme Prince of Persia: The Sands of Time Remake? Dites le nous dans les commentaires.

Nier Replicant Ver.1.22474487139… fera ses débuts le 23 avril 2021 dans l’Ouest et est déjà confirmé pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

