En 1984, Apple Computer a introduit le Macintosh, inaugurant une nouvelle ère. Même aujourd’hui, on parle encore de cette publicité pour le simple fait qu’ils se sont consacrés à raconter une histoire et à susciter la curiosité des gens sans aucun effort. Faisons de même et voyons quoi stratégie de marketing vidéo en 2021 Cela peut nous être utile pour améliorer les ventes de notre produit.

Revenons à la publicité Apple de 1984. Le même exploit a remporté de nombreux prix et battu des records d’audience avec plus de 90 millions de personnes. Ce qui a généré un chiffre d’affaires de 3,5 millions de dollars après la publication de cette annonce. Quelque chose qui n’aurait pas été possible sans la vidéo en question.

De nos jours, la consommation vidéo a considérablement augmenté. En grande partie grâce aux réseaux sociaux tels que YouTube, Tik Tok ou Instagram. Pour cette raison, aucune entreprise ou PME ne doit ignorer l’énorme potentiel qui peut être obtenu en menant une campagne de marketing vidéo.

Que vous ayez une entreprise, créez du contenu ou autre. Voulez-vous booster votre marque? Vous devriez donc profiter des vidéos. Sinon, vous manquerez une opportunité très intéressante.

Mais avant d’aller directement au stratégie de marketing vidéo en 2021. Essayons de comprendre ce que cela signifie exactement.

Qu’est-ce que le marketing vidéo?

Fondamentalement, c’est une stratégie qui aide les spécialistes du marketing à tirer parti des vidéos pour promouvoir leurs produits, en augmentant leur engagement, en diffusant des connaissances, etc.

Comment ceci peut être fait? Il n’est pas nécessaire que ce soit une publicité avec une production derrière elle. Cela peut être une simple vidéo YouTube, une publication sur Instagram ou Facebook, etc. Nous vivons à une époque où les vidéos ont pris un rôle fondamental sur Internet, c’est maintenant ou jamais.

Le marketing vidéo est l’un des meilleurs moyens de capter et de retenir l’attention des gens. Examinons quelques raisons pour lesquelles il en est ainsi.

Touche personnelle: la vidéo a le potentiel de se connecter avec un public à un niveau personnel. Tant que l’idée et le développement de celui-ci sont conçus pour cela. C’est l’un des meilleurs moyens d’atteindre le public. On pourrait citer de nombreux exemples d’entreprises qui réalisent des publicités très amusantes et emblématiques, etc. Et sûrement à de nombreuses occasions, vous continuez à les revoir parce que vous les aimez beaucoup. C’est exactement ce que nous devons réaliser: CTR et augmentation des taux d’ouverture: une étude de Depositphotos révèle des données très intéressantes. Les e-mails dont le sujet contient le terme “Vidéo” ont un taux de clics jusqu’à 19% plus élevé que les e-mails avec des sujets normaux. Plus facile à faire passer le message: nous ne pouvons pas le nier, c’est la transmission d’un message clairement et précisément se fait par vidéo. Une bannière publicitaire ou un texte n’est pas la même chose, ils attirent l’attention: nous sommes attirés par des moments différents. Lorsque nous regardons tout type de vidéo, nous avons tendance à nous concentrer davantage sur elle, bien plus que si nous devions lire une publication statique, elles sont plus attrayantes: il existe de nombreuses études qui montrent clairement que la possibilité d’une vidéo d’obtenir plus de likes et de commentaires qu’une publication statique avec des images est de 1200% Souvenez-vous de la marque: grâce aux vidéos, il est possible de fournir une grande quantité d’informations en très peu de temps. Il est beaucoup plus facile de mémoriser des choses lorsque nous les écoutons et que nous nous divertissons.

Types de vidéos que nous pouvons utiliser dans une stratégie marketing en 2021

Nous savons déjà très clairement que les vidéos peuvent capter l’attention plus facilement que d’autres supports marketing. Cependant, nous devons connaître le but et les groupes d’audience pour obtenir une bonne orientation.

Donc, en fonction de nos objectifs et du public sur lequel se concentrera la vidéo en question. Nous devrons créer l’un ou l’autre type de vidéo en pensant à la stratégie de marketing vidéo 2021 que nous prévoyons.

Vidéo explicative: dans ce cas, ce seraient des vidéos où vous essayez d’expliquer quelque chose, ce sont des vidéos de marketing assez courtes, concises et directes qui expliquent le produit ou le service fourni. Idéal pour les pages de destination ou les sites Web où vos clients peuvent acheter des services directement Description Vidéo: Il s’agit d’un cours vidéo qui explique pourquoi vous devriez acheter notre produit. Se concentrer rapidement et précisément sur les avantages, les fonctionnalités, etc. Vidéo sur la culture d’entreprise: Voyons voir, chaque entreprise doit avoir une image et une marque. À son tour, il est également essentiel d’en avoir une description générale. À partir de clips vidéo BTS, d’aperçus d’événements, de salons de réunion, etc. Témoignages clients: dans ce cas, nous montrerons l’expérience de nos clients avec l’entreprise et le produit. Avec ce genre de vidéos, nous pourrons construire une image de marque, générer de la confiance dans les gens et de la crédibilité Biographie ou documentaire: idéal à lancer lorsque nous sommes avec la campagne marketing depuis un moment. Une fois la plupart des objectifs atteints, l’idéal est de lancer une biographie vidéo ou un documentaire évoquant les débuts de l’entreprise et toutes les difficultés surmontées. Il s’agit d’un programme non commercial qui cible un petit groupe de personnes. Cela peut être une présentation vidéo pour un groupe d’investisseurs, montrer de nouvelles initiatives au sein de l’entreprise, etc. ou nous-mêmes et nous avons commencé à parler. C’est l’un des moyens de narration les plus attrayants dont disposent actuellement les youtubeurs.Les diffusions en direct: elles sont idéales pour interagir directement avec nos clients. Faites-leur comprendre que nous sommes là pour vous aider à tout moment et les contacter personnellement Démonstrations de produits: nous devons faire une description générale du produit en question montrant ses caractéristiques. Donner des conseils pour lui donner une utilisation plus productive, etc. Tutoriels: si nécessaire, il s’agit d’un tutoriel vidéo permettant à nos clients d’apprendre les bases de ce que nous proposons et comment l’utiliser correctement.

Où puis-je promouvoir mes vidéos

Actuellement, nous avons cinq plates-formes très importantes pour promouvoir notre marque, notre produit ou notre service.

YouTube: l’un des meilleurs endroits pour promouvoir nos produits. YouTube est le meilleur endroit que vous pouvez trouver pour les publier. Si vous parvenez à faire des vidéos de qualité vraiment frappantes. Espérons qu’ils peuvent devenir viraux. Facebook: plus de 500 millions d’utilisateurs consomment quotidiennement 100 millions d’heures de contenu vidéo. Par conséquent, Facebook est un réseau social idéal pour promouvoir et interagir avec les gens Instagram: de manière créative, vous pouvez profiter de ce réseau social pour promouvoir des produits de toutes sortes. Il est essentiel d’être créatif, d’avoir beaucoup d’imagination pour attirer l’attention des gens .. Snapchat: l’une des applications les plus populaires au monde. Avec près de 200 millions d’utilisateurs actifs dans le monde. C’est un réseau social à ne pas manquer Daily Motion: Après YouTube, c’est le deuxième plus grand site de partage de vidéos au monde. La différence est que la plateforme a une audience assez spécifique répartie sur certains pays. Idéal lorsque vous avez besoin de promouvoir spécifiquement dans l’un de ces pays.

Comment créer une campagne vidéo parfaite

Il existe certaines manières de mesurer le succès d’une vidéo: actions, commentaires, likes, vues, temps de rétention, clics sur des liens, etc. Tout cela nous aidera à comprendre comment les gens fonctionnent et quel type de contenu ils veulent voir.

Pour obtenir de bons indicateurs, nous devons créer un contenu vraiment frappant, avec un plan et une structure solides. Pour cela, il est essentiel de créer une stratégie de marketing vidéo valide pour cette 2021.

Racontez une histoire, ne vous concentrez pas sur la vente

Le public n’aime pas ces vidéos purement commerciales qui essaient de vendre tout le temps. Raconter une histoire et transmettre un message qui ne se concentre pas sur la vente de quoi que ce soit produira toujours de meilleurs résultats.

Montrez comment votre produit est capable de résoudre le problème de votre public. Vous devez trouver un moyen de montrer tout le potentiel de ce que vous avez à offrir.

Plus la vidéo est courte, mieux c’est

Si vous avez déjà mis en ligne une vidéo sur YouTube, vous constaterez sûrement que plus elle est longue. Le taux de rétention diminue considérablement. Même en regardant la vidéo étrange vous-même, vers le milieu, vous avez tendance à sortir et à voir autre chose.

Une courte vidéo commerciale qui dure environ 30 secondes peut être beaucoup plus efficace que tout autre type de vidéo, en ajoutant de la valeur et en faisant la promotion de notre service ou produit de manière efficace.

Démarquez-vous et utilisez l’humour

Lorsque les gens veulent regarder des vidéos, ils n’ont pas besoin de quelque chose de sérieux, de déprimant ou de quelque chose du genre. Nous avons tous des problèmes et nous ne pouvons pas toujours aller bien. Imaginez que votre annonce soit capable de faire sourire quelqu’un lors d’une journée difficile.

Ce serait la meilleure chose que vous puissiez faire. Rester unique, original et rester à l’écart de toute autre idée ou marque. Mais avec beaucoup d’humour et le sourire occasionnel de vos clients potentiels. C’est ainsi que vous vous démarquez et créez une vidéo virale.

Les gens vont en ligne pour sortir, pendant leur temps libre ou lorsqu’ils ont besoin d’être distraits par les problèmes de la vie quotidienne. Aidez-les avec une vidéo qui les attrapera et les rendra heureux, même pour une minute.

Ne mettez jamais le SEO de côté

Surtout si vous allez le publier sur des réseaux comme YouTube ou Instagram. Le référencement dans les vidéos est assez simple, bien plus que dans les sites Web. Ici, nous devons réfléchir à la performance du public, capter son attention, obtenir des titres et des vignettes attrayants qui les invitent à cliquer.

La description de la vidéo doit également être présentée avec soin, ajouter des horodatages pour différents chapitres de la vidéo, etc.

Éduquer le public

À un moment donné, nous avons tous appris quelque chose d’une vidéo mise en ligne sur YouTube. Quoi qu’il en soit, nous recherchons toujours un moyen de résoudre un problème sur YouTube.

Les vidéos éducatives ou pédagogiques peuvent être un outil promotionnel très puissant qui, bien utilisé, nous aidera à booster les ventes de notre service ou produit.

Comment pouvez-vous apprécier, créer un stratégie de marketing vidéo en 2021 Ce n’est pas une tâche simple. Cela prend du temps et du dévouement. Cependant, les résultats peuvent être extrêmement bénéfiques pour votre entreprise.

Partage-le avec tes amis!