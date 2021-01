L’événement Amplified 2021 est activé et Amplitude Studios prépare l’actualité de l’humanité.

Studios Amplitude Pull Out Muscle: L’univers Endless, composé de jeux de stratégie 4X comme Endless Space 2, Endless Legend et Dungeon of the Endless sont actuellement en vente sur Steam. Tandis que le Événement amplifié 2021 est actif (c’est-à-dire tout au long du week-end et jusqu’au 24 janvier), vous pouvez télécharger et jouer gratuitement à tous ces titres et à leurs DLC respectifs. Et si vous les aimez suffisamment pour vouloir les conserver, vous pouvez les ajouter à votre bibliothèque pour un prix inférieur.

C’est en fait la nouvelle version de l’événement annuel “Endless Day”, mais avec une nouvelle nomenclature qui honore le 10e anniversaire de l’équipe de développement et aussi le lancement de Humankind, prévu en avril prochain. Bien sûr, nous ne pouvons pas encore mettre la main sur celui-là, mais au moins il jouera direct et actualités pendant ces jours.

Quoi qu’il en soit, les jeux gracieux peuvent être trouvés regroupés dans un espace dédié sur la plate-forme Valve, et comme vous pouvez le voir, ils sont abaissé jusqu’à 75%. En d’autres termes, vous pouvez obtenir l’Endless Space 2 Definitive Edition pour 25,59 euros au lieu de 104,90 ou la version Digital Deluxe pour 9,99 au lieu de 39,99, pour donner quelques exemples.

Humankind and Endless Dungeon, les prochains jeux Amplitude

L’équipe parisienne Amplitude élargira prochainement considérablement son catalogue. L’humanité sera votre première étape pour rompre avec la série Endless avec un programme visant à explorer la histoire de l’homme, de l’âge du bronze à la modernité. Bien sûr, la collision entre des civilisations complètement différentes devrait être l’un des points les plus intéressants du titre. D’autre part, Endless Dungeon gardera l’esprit voyou du jeu précédent, mais avec une direction artistique des personnages les plus particuliers, extravagants et des nouveaux ennemis.

En savoir plus: Endless Space 2, Endless Legend, Dungeon of the Endless et Amplitude Studios.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');