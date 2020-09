Nous ne pouvons pas nier que lorsque nous avons essayé de revenir à la normale après cette pandémie, la vie telle que nous la connaissions a radicalement changé. C’est quelque chose d’assez remarquable à consommer. La façon dont nous achetons, ce que nous achetons et la mentalité avec laquelle nous le faisons changent à jamais. C’est pourquoi nous allons voir différent stratégies pour comprendre vos clients après COVID-19.

Évidemment, chaque type d’entreprise est un monde à part et selon l’évolution de la pandémie, les affaires en général le feront également. Nous allons voir les stratégies marketing qui vous aideront à traiter vos clients de manière optimale et productive après COVID-19.

L’impact du COVID-19 sur les consommateurs

Certes, le COVID-19 nous a tous touchés, dans une plus ou moins grande mesure. Pour les consommateurs qui doivent subvenir aux besoins d’une famille, d’un travail et de leurs besoins quotidiens, l’impact peut être assez important.

Aujourd’hui, les priorités des consommateurs ont considérablement changé se concentrer avant tout sur les besoins de base. La demande de produits de nettoyage, d’hygiène et de nourriture est au premier plan.

Dans le cas des produits non essentiels, ils s’effondrent essentiellement avec le temps. Et cela rend la situation beaucoup plus compliquée, car après tout, les personnes derrière ces entreprises sont en fin de compte également des consommateurs.

Les achats en ligne, le salut de nombreuses entreprises

Nous ne pouvons pas nier que les ventes en ligne ont explosé de manière significative. Les consommateurs décident de migrer vers Internet pour faire des achats qui ne leur auraient jamais été imaginés auparavant. C’est quelque chose qui restera très probablement en grande partie après la pandémie.

CNBC affirme que les consommateurs et les entreprises ont subi des traumatismes physiques, émotionnels et financiers, entre autres. Cette pandémie a non seulement laissé des millions de personnes sans source de revenus, mais elle a également laissé de nombreuses personnes isolées. Nous devons tous accepter que nous sommes vulnérables.

Que recherchera le consommateur après le COVID-19?

Selon une étude de Bain & Company, les gens veulent se sentir moins anxieux, avec un mode de vie plus équilibré et sain. Connectez-vous avec les autres, ayez un but et ne vivez pas simplement la vie quotidienne fermée ou limitée.

Mais ce qui est très frappant, c’est que la plupart des gens sont plus conscients de leurs dépenses et réfléchissent à ce qui est vraiment essentiel dans leur vie. Générant qu’ils ne consomment pas beaucoup de produits qui, comme nous l’avons mentionné un peu plus haut, ne sont pas indispensables.

Comprendre vos clients après COVID-19

Nous devons garder à l’esprit que cette pandémie a engendré des changements importants chez les populations. Cela signifie qu’il ne sera pas la même chose de servir vos clients avant COVID-19 qu’après. La façon de penser du consommateur a considérablement changé: comportements d’achat, état d’esprit, défis, fondamentaux, besoins, etc.

Connaissez votre client

Il est essentiel que vous connaissiez votre client lorsque vous essayez de vendre votre produit. Comme nous l’avons mentionné, les gens ont beaucoup changé l’année dernière avec leurs besoins. Il est essentiel que vous obteniez de nouvelles informations sur ce dont ils ont besoin aujourd’hui et que vous créiez des profils de ces clients en fonction de leurs réponses.

L’importance des réseaux sociaux

Dans un monde post-pandémique, les médias sociaux jouent un rôle extrêmement important pour rester en contact avec nos clients. Suite à ce point, il est essentiel que vous utilisiez les réseaux sociaux non seulement pour vous faire connaître. Sinon aussi pour maintenir un lien personnel avec le consommateur.

Question et sans crainte

Essayez de maintenir une relation personnelle avec votre client. N’oubliez pas qu’ils ne sont pas seulement des consommateurs, ce sont des êtres humains et que nous avons tous été touchés par cette pandémie. Question: De quoi avez-vous besoin dans votre vie et qu’est-ce qui vous faciliterait la vie au quotidien?Comment mon produit ou service peut-il s’adapter à vos besoins aujourd’hui?

Faites un suivi avec votre client

De cette façon, vous obtiendrez des statistiques claires et vous pourrez concentrer votre entreprise d’une manière qui fonctionne après COVID-19. Il surveillance de la prise de décision et des modèles cela peut nous aider à créer des modèles réalistes de la façon dont ils prendront des décisions et de ce que nous devrions offrir.

Vous êtes déjà assez clair sur les stratégies pour comprendre vos clients après Covid-19. Il est essentiel que vous portiez une attention particulière à ces points et que vous sachiez les appliquer à votre entreprise afin de progresser, car des temps très complexes et compliqués se profilent.

