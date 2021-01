Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 11/01/2021 19:46

Pendant des années, divers streamers de Tic ont concouru pour le record d’avoir le plus de téléspectateurs lors d’une seule diffusion, mais ce record a été dépassé de loin aujourd’hui. TheGrefg est un streamer espagnol qui a récemment reçu sa propre peau sur Fortnite, et lorsque l’événement a été retransmis en direct, quelque chose d’inédit s’est produit.

TheGrefG a officiellement présenté sa peau en Fortnite via un flux plus tôt dans la journée, qui a amené une tonne de personnes sur sa chaîne. Combien de personnes l’ont vu exactement? Rien de plus et rien de moins de 2,5 millions. Apparemment, TheGrefG détenait auparavant ce record avec 660 mille spectateurs lors de l’événement de Galactus dans Fortnite, donc il a lui-même battu son précédent record par un chiffre beaucoup plus élevé.

À ce jour, le jeu avec le plus de vues est Fortnite, avec l’événement de “Dispositif”En juin de l’année dernière, il a attrapé environ 2,3 millions de personnes. C’est-à-dire, TheGrefG il a même dépassé les téléspectateurs d’un jeu entier en Tic, un exploit qui sera sans aucun doute très difficile à surmonter.

