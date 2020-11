Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Dans le monde d’aujourd’hui, les célébrités ne sont pas seulement des chanteurs et des stars d’Hollywood, ce sont aussi des influenceurs et des streamers qui déplacent des millions et des millions d’utilisateurs chaque jour. Cas comme celui de Pokimane, streamer qui a vu la nécessité de limiter ses dons pour que les fans ne lui envoient pas plus d’argent.

Tu peux lire: Blizzard prévoit de déplacer tous ses jeux sur mobile à l’avenir



Pokimane est un streamer marocain avec plus de 6 millions d’abonnés sur Tic, elle reçoit régulièrement des dons de fans pour soutenir son travail, une question de quelques dollars, mais il y a des fans qui donnent parfois d’énormes sommes d’argent. Ce succès a mis Pokimane dans une situation inconfortable où il dit «gagner bien au-dessus de ce qui est nécessaire», c’est pourquoi il a fixé une limite de 5 dollars pour les dons et évite ainsi que de grosses sommes d’argent lui parviennent.

Selon l’influenceur:

“J’ai travaillé avec Streamlabs pour créer une limite de dons de 5 $ pour ma chaîne! Merci de m’avoir soutenu au point où autre chose est inutile. À tous ceux qui ont été plus généreux: soutenez les chaînes en pleine croissance, les organismes de bienfaisance et faites-vous plaisir. ”

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord