L’exploit a été réalisé par le streamer Luality, qui a réussi à vaincre tous les boss du jeu, mais sans utiliser de manettes, mais un tapis de danse. Remake de Demon’s Souls Pour PS5, cela a été un succès pour Bluepoint Games, un jeu qui en lui-même a des difficultés et est amélioré par le nouveau DualSense, mais qui a été laissé pour compte avec la réalisation de Luality, qui a porté la difficulté à de nouveaux niveaux.

Luality est connue pour sa maîtrise de cette technique, sur sa chaîne YouTube on peut trouver plusieurs vidéos où elle occupe le tapis pour y combattre des patrons Âmes sombres 3, Bloodborne, Chasseur de monstre et de plus. Cette fille a configuré son tapis de manière à pouvoir faire toutes les fonctions possibles dans un contrôleur, elle peut déplacer, attaquer et exécuter des touches pour réaliser quelque chose d’aussi remarquable que de vaincre tous les boss des Souls.

Cette technique n’est pas pour tout le monde, elle demande des compétences dans les jambes et de la pratique, beaucoup de pratique. Luality a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne YouTube où elle nous montre son combat avec une série de boss dans Demon’s Souls, nous montrant qu’il n’y a pas de triche dans sa technique, en fait, elle a l’air assez mal à l’aise, mais nous supposons que cela fonctionne pour elle.

Nous vous laissons ici l’exploit de Luality pour battre tous les boss de Demon’s Souls Remake:

