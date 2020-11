Google capture ses propres images pour Street View, bien que les utilisateurs puissent aider à remplir encore plus la carte de deux manières: en prenant une photo sphérique en combinant de nombreuses photos ou en utilisant un appareil photo 360 pour télécharger des photos ou des vidéos. Une troisième méthode semble être en cours de test: télécharger des vidéos en conduisant.

Ce mode est apparu à certains utilisateurs de l’application Google Street View sous le nom de Mode de conduite et la principale différence avec les méthodes précédentes est que cela permettrait de télécharger des vidéos sur le système sans caméra 360 et floutant automatiquement les visages et plaques d’immatriculation.

Mode de conduite pour Google Street View

Un utilisateur de Reddit nous parle d’une fonctionnalité des tests Street View, l’application dérivée de Google Maps avec laquelle vous pouvez télécharger des photos et des vidéos sphériques publiées sur Google Maps. Sous le nom de Driving Mode, il vous permet quelque chose comme devenir une voiture Google Street View, bien que l’enregistrement vidéo normal et non sphérique.

L’idée serait de laisser le mobile dans le support et régler Street View pour enregistrer en conduisant, avec l’avantage de ne pas avoir besoin d’une caméra 360, indispensable jusqu’à présent pour télécharger des vidéos sur la plateforme.

Une autre particularité de ce mode est que les visages et les plaques d’immatriculation sont automatiquement flous, économisant ainsi le travail de l’utilisateur qui serait assez fastidieux. Bien sûr, selon l’utilisateur de Reddit, le processus de téléchargement vidéo est encore quelque peu fastidieux, créant d’innombrables vidéos qui doivent être téléchargées séparément.

L’application Street View est également obtenir un lifting avec la refonte du thème matériel, et c’est l’une des dernières applications Google à adapter les nouvelles lignes de conception et le sélecteur de compte. Ce nouveau design est testé pour certains utilisateurs, indépendamment du mode de conduite, qui est testé pour d’autres utilisateurs. Le test ne semble pas très complet, mais si vous voulez tenter votre chance, un bon point de départ est de télécharger l’APK de la dernière version.

Via | Police Android