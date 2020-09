Nombreux sont ceux qui, depuis l’apparition de cette classe d’appareils, ont intégré des montres intelligentes dans leur vie. En fin de compte, ils ont été postulés comme une solution idéale pour ceux qui ne voulaient rien manquer des notifications. Cependant, au fil du temps, cela a conduit à une sorte de dépendance à laquelle nous devons faire attention. Plusieurs fois, ce n’est pas suffisant désactiver les notifications mais, en plus, nous devons prêter attention à la manière dont nous le faisons. Sinon, le stress pourrait y rester.

Ce qui se passe, c’est que l’arrivée constante de notifications est aujourd’hui l’une des causes de stress les plus fréquentes. Des millions de personnes dans le monde affirment qu’elles se sentent envahies par eux et que leur activité professionnelle ne s’arrête jamais du fait de leur existence. En fait, nous parlons d’appareils qui sont faits pour être transportés toute la journée. Au mieux, nous les emmenons dormir, s’entraîner ou prendre une douche.

En tant que solution parfaite pour ceux qui souffrent de FoMO, de la peur de rater quelque chose ou de la peur de rater quelque chose en anglais, les montres intelligentes représentent l’assurance que nous serons toujours au courant de tout ce qui se passe. Précisément, la prémisse serait quelque chose comme ça, ça me tient constamment connecté avec les choses qui comptent pour moi. Mais cela signifie aussi être conscient de choses qui ne nous intéressent pas, du moins à ce moment-là.

FoMo, un mal qui gagne du terrain

Et bien que nous puissions désactiver les notifications d’Outlook, Gmail, WhatsApp et de nombreuses applications que nous avons sur notre smartphone et sont répliquées sur la smartwatch, presque personne ne le fait. Ce qui se passe ensuite, c’est que, par exemple lors d’une conversation avec des amis, des milliers de messages arrivent, à la fois au téléphone et au poignet. Si nous essayons d’étudier ou de travailler en même temps, cela peut se transformer en un enfer qui nous fait perdre la journée.

Un grand nombre de personnes qui portent une montre intelligente avec elles ne prennent probablement même pas un certain temps le week-end pour retirer cet appareil et se rappeler à quoi ressemblait la vie sans lui. Si tel est votre cas, nous vous recommandons de l’essayer. Mais … qu’en est-il des personnes qui l’utilisent pour un suivi complet de leur condition physique?

Il y en a aussi beaucoup, et nous ne pouvons pas l’ignorer, qui résument dans votre smartwatch toutes les informations liées aux calories que vous brûlez par jour. Si vous vous entraînez habituellement en plus de travailler, vous voulez que cet effort soit récompensé. Ou, qu’est-ce que c’est pareil, qu’il apparaisse sur l’interface de votre montre intelligente, non?

En effet, de nombreuses montres intelligentes ne considèrent pas seulement les informations sur les calories que nous avons brûlées. Mais, simultanément, ils montrent la composition de la nourriture que nous mangeons, notre composition corporelle, etc. Ce besoin d’être «récompensé» pour chaque bonne action crée également une dépendance vis-à-vis de l’horloge.

Désactiver les notifications, une mauvaise chose aussi sur mobile

Mais, comme vous l’avez peut-être vu à la première personne, il est parfois nécessaire de désactiver les notifications également sur les téléphones mobiles. Ces situations que nous décrivons peuvent, après tout, être vécues par n’importe qui. Pas seulement ceux qui portent une montre intelligente au poignet. Nous trouvons quasiment impossible de laisser une notification non ouverte ou lue.

Encore une fois, notre suggestion à cet égard est que vous preniez soin de désactiver ces notifications au moins une fois par jour. Pendant plusieurs minutes. Si vous le pouvez, pendant quelques heures, à des moments où ils n’ont généralement pas besoin de vous. Pour commencer, vous ne pouvez le faire que les dimanches ou les samedis et dimanches. Petit à petit, vous générerez le comportement inverse que vous avez développé jusqu’à présent. Vous pouvez commencer à vous sentir libre sans aller partout avec le téléphone. Ce n’est pas quelque chose de mineur.

Certaines astuces qui fonctionnent généralement bien sont de mettre le téléphone en mode Ne pas déranger lorsque nous nous entraînons ou si nous faisons une courte sieste. De même si nous devons nous débarrasser d’un travail spécifique qui nous prend entre quelques minutes et une heure ou deux. Fixer des objectifs. Tant que vous ne respectez pas cette obligation, vous n’avez pas le temps pour le mobile. Beaucoup moins pour les réseaux sociaux. Les notifications seront toujours là plus tard.

Et vous, avez-vous déjà désactivé les notifications depuis un moment aujourd’hui?

