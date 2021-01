Raya, la nouvelle princesse? de Disney

Entertainment Weekly a publié deux nouvelles images de Raya et du dernier dragon, le prochain film des Walt Disney Animation Studios qui a surpris avec sa première bande-annonce récemment. En eux, le protagoniste est montré dans une position d’action possible et à côté d’une petite fille et Ongis, de nouvelles créatures qui seront présentées dans le film.

Raya et le dernier dragon raconteront comment un guerrier solitaire de KumandraRoyaume de fantaisie, il fait équipe avec un groupe d’inadaptés pour trouver le dernier dragon et apporter lumière et espoir à son monde détruit. Avec une sortie en salles prévue pour 12 mars 2021, le film a été réalisé par Don Hall (Big Hero 6) et Carlos López Estrada (Legión). Son protagoniste est exprimé par Kelly Marie Tran, connue pour son rôle de Rose Tico dans Star Wars: The Last Jedi.

Son personnage Raya, qui entrera vraisemblablement dans la liste toujours croissante des princesses Disney, se révélera d’abord être un vrai guerrier.