De grandes nouvelles sont arrivées aujourd’hui de la firme coréenne. Nous sommes à un moment important pour la firme, puisque c’est en début d’année qu’ils montrent leur nouveau terminal. Aujourd’hui, sur le blog de l’entreprise, ils ont donné de nouveaux détails qui arriveront dans un avenir proche. L’un d’eux est qu’un événement est prévu pour janvier prochain et l’autre est le Compatibilité Galaxy S21 avec un stylet.

Le prochain Galaxy S sera compatible avec un stylet

Les téléphones Samsung sont parmi les plus attendus tout au long de l’année. En particulier, la famille Galaxy S est celle qui compte le plus d’adeptes et celle qui recevra le plus de changements pour l’année prochaine. L’un de ces changements concerne l’arrivée du soutien pour Stylet pour la famille Galaxy S21. Cela a été confirmé aujourd’hui dans une petite entrée sur le blog de l’entreprise expliquant la direction qu’elle prendra bientôt.

Nous vous avons déjà dit le premier qui est le support du stylet. Cela implique qu’il sera possible d’utiliser l’un des accessoires utilisés pour écrire sur l’écran du terminal comme si vous le faisiez sur papier. Cela a été présent dans de nombreux modèles de smartphones, mais il est vrai que vous pouvez l’acheter séparément au cas où l’écriture à main levée semble beaucoup plus confortable.

Plus d’informations lors de l’événement de janvier

L’autre bonne nouvelle qui a été donnée en dehors de la compatibilité du Galaxy S21 avec un stylet C’est l’événement qui arrivera en janvier. La date exacte n’est pas encore connue, mais il est fort probable que ce soit à ce moment où l’on connaitra plus de détails sur la nouvelle famille Galaxy S. Ce serait même l’événement de présentation pour voir sa nouvelle gamme de terminaux. C’est beaucoup à supposer, puisque l’entreprise prépare généralement le terrain avec un événement avant la présentation d’un nouveau terminal en début d’année.

Adieu le Galaxy Note?

Le mauvais côté de tout cela est qu’une chose devient plus claire: au revoir à la famille Galaxy Note. Pendant des années, il a été caractérisé en fournissant un écran spacieux et plus grand que la série S. Mais maintenant il perd l’autre caractéristique la plus importante qu’il avait, qui était l’utilisation d’un stylet.