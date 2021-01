Gabe Newell confirme qu’il a plusieurs développements en cours, avant son annonce dans le futur.

Soupape Il nous a tous surpris fin 2019 avec l’annonce d’un nouveau jeu Half-Life. Et, bien que ce ne soit pas l’éternel Half-Life 3 que les joueurs demandent toujours, peu de gens ont essayé Half-Life Alyx ils pourraient prétendre que ce n’est pas un jeu complètement révolutionnaire. Le fait est que la livraison de la réalité virtuelle de la saga a signifié un succès complet parmi les critiques et les joueurs qui ont pu l’essayer, et avec lui, il semble que Valve ait rendu l’envie de créer de nouveaux jeux.

Dans une interview pour le portail numérique de TVNZ, le président de Valve Gabe Newell Il a parlé des projets que l’entreprise a en cours en ce moment. Au départ, l’intervieweur demande à Newell s’il peut leur dire quelque chose sur certain projet connu sous le nom de ‘Citadelle’, auquel le natif du Colorado a répondu en faisant semblant d’être fou: “Nous avons beaucoup de noms de code. Parlez-vous d’un nom de code? Je ne sais pas ce qu’est ce truc de Citadelle”, puis ajoutez un ton plus sérieux que “à être honnête, nous utilisons en interne beaucoup de noms différents, et ceux-ci changent avec le temps. “

Nous avons des jeux en développement que nous allons annoncer Gabe NewellBien que le leader de Valve ne publie pas d’engagement sur ce projet spécifique, Newell confirme que Valve travaille actuellement sur plusieurs nouveaux jeux différents à l’avenir. “Bien sûr nous avons des jeux en développement que nous allons annoncer. C’est amusant de publier des jeux », confirme Newell, ajoutant:« Alyx a été formidable. Refaire jeux solo… Cela a créé beaucoup d’élan au sein de l’entreprise, pour faire plus de choses comme ça. “

On ne sait toujours pas si ces jeux correspondent aux sagas les plus appréciées de la société, telles que Portal ou Half-Life susmentionné. Et il est parfaitement possible que les équipes Valve recherchent créer une nouvelle saga. Nous ne pouvons pas non plus oublier que Valve est le nouveau propriétaire de Campo Santo, qui a travaillé sur In The Valley of Gods jusqu’à ce qu’ils aient à consacrer leurs efforts au développement d’Alyx. Nous verrons ce qu’ils nous surprendront à l’avenir, mais si vous n’avez pas encore essayé le dernier gros pari de Valve, voici la critique de Half-Life Alyx.

Plus d’informations sur: Half-Life: Alyx, Valve, Gabe Newell et Half-Life.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');