C’est sans aucun doute l’année la plus étrange à laquelle nous ayons dû faire face en tant qu’humanité, beaucoup de choses se sont produites au cours de ces presque neuf mois qui disparaissent et bien sûr, personne ne se sent mal à l’idée de recevoir une ou une autre bonne nouvelle. La technologie ne repose pas et cela nous a été clairement expliqué par Apple, car malgré la pandémie Ils ont continué à travailler sur des projets et des produits qu’ils lanceront sur le marché dans le reste de cette folle 2020 et dans le futur.

Septembre est l’un des mois les plus importants pour ceux de Cupertino, car si au fil des mois ils nous surprennent avec la sortie étrange, c’est à ce moment-là qu’ils lâchent généralement les bombes. Biensûr que le coronavirus ne les a pas empêchés d’organiser un événement spécial, qu’ils sont venus annoncer avec une grande attente et un peu de mystère pendant quelques semaines.

Apple a gardé secrète cette conférence tant attendue

Apple ne nous a pratiquement pas donné la moindre idée de ce qu’ils allaient présenter à cette conférence, bien que beaucoup aient fait leurs paris sur les appareils qu’ils montreraient (cof cof iPhone 12). La seule chose qu’ils nous ont dit, c’est que nous étions en attente le 15 septembre car nous aurions plusieurs nouvelles d’eux, et bien sûr, cela a suscité beaucoup d’enthousiasme chez tous les amateurs de technologie.

L’entreprise sait toujours attirer l’attention, c’est pourquoi dès le début Les utilisateurs de Twitter ont perdu la raison parce que lorsqu’ils ont aimé une publication avec #AppleEvent, une animation très spéciale est apparue. Mais en laissant cela de côté et puisque nous savons que vous ne voulez pas manquer un seul détail, Ici, nous vous dirons minute par minute et juste au moment où vous le montrez, chacune des nouvelles que les gens de Cupertino nous apportent, êtes-vous prêt

Tim Cook était plein de surprises

Pour des raisons évidentes, cette année, l’événement n’a pas pu avoir lieu dans les installations d’Apple à Cupertino, mais quand même, le PDG de l’entreprise, Tim Cook, est apparu dans ces allées pour lancer cet événement. Avec un message où il a souligné qu’en ces temps complexes que nous vivons, il est important de maintenir la communication grâce à la technologie et d’y travailler, il a accueilli tout le monde.

Et juste après cela est venu le bon, les deux grandes annonces: la nouvelle génération d’Apple Watch et d’iPad, mais nous y allons par parties. Parlant spécifiquement de la smartwatch, Cook a mentionné qu’en plus de servir pour le divertissement, Ce produit est conçu pour surveiller la santé de chacun des utilisateurs et suivre les activités cardiaques de ceux qui le portent.

L’Apple Watch Series 6 arrive chez nous

C’est pourquoi dans la nouvelle génération d’Apple Watch, série 6 des outils fondamentaux viendront prendre soin de notre santé. Alors vous aurez une idée, avoir suffisamment de technologie pour mesurer l’oxygène dans le sang, quelle que soit votre hauteur, grâce au nouveau système d’exploitation WatchOS7, mais il peut également calculer et suivre votre fréquence cardiaque et même suivre la qualité de votre sommeil.

En plus de tout ça, Ils auront différents masques, des milliers de combinaisons pour que votre Apple Watch ait une touche différente. Pour ce faire, ils ont travaillé avec différents artistes avec lesquels ils ont réussi à créer différentes vues pour cette smartwatch, et comme si cela ne suffisait pas, ils arrivent avec beaucoup de bracelets pour la personnaliser, bien que le plus frappant ait été le Boucle solo, qui est fait d’une seule pièce de silicone à tirer uniquement avec le poignet, un vrai bijou.

L’Apple Watch SE arrive en version moins chère mais avec de nombreuses fonctions

Juste après avoir annoncé la série 6 de cette spectaculaire smartwatch – et annoncé des fonctionnalités telles que Family Setp, qui servira à relier différents appareils -, la société a publié une vraie surprise à laquelle personne ne s’attendait peut-être: Apple Watch SE. Tout comme sur l’iPhone, ce sera une version beaucoup moins chère de ce produit mais ne vous laissez pas emporter par celui-ci, car il a pratiquement les mêmes fonctions de la nouvelle génération.

Et bien sûr, pour accompagner le lancement de l’Apple Watch, ils ont également révélé un nouveau service appelé Fitness +, qui aidera tous ceux qui ont un appareil à rester en forme avec des séances de yoga, de danse et d’exercices idéales pour les faire partout, de la salle de sport à vos déplacements, le tout avec des tonnes de bonne musique directement d’Apple Music. La blague de cette application est que nous n’arrêtons pas de faire de l’exercice.

Pour couronner le tout, tIls ont également annoncé que Apple One arriverait, où vous pouvez essentiellement faire payer tous les services de l’entreprise à un prix unique … oui, comme vous le lisez. Vous n’aurez plus à payer individuellement pour Apple Music, Apple TV + et Apple Arcade, tout sera dans divers plans allant de individu, famille et premier ministre, dont les prix sont 14,95 $, 19,95 $ et 29,95 $ par mois avec différents types de stockage iCloud.

L’iPad était la victoire dans cet événement

L’autre grande nouvelle de la journée est que l’iPad bien-aimé aurait une mise à jour complète, grâce à la huitième génération de cette tablette. Pour commencer, présentera le nouveau système d’exploitation iPadOS14, avec lequel vous pouvez avoir une meilleure expérience en termes de toucher, en particulier lors de l’utilisation d’outils tels que l’Apple Pencil, Eh bien, avec lui, vous aurez la possibilité de sélectionner, couper et coller sous forme de texte exactement ce que vous écrivez avec votre main, de le manipuler et même de le modifier.

Terminer ce combo, Cet iPad sera doté d’un impressionnant écran Retina de 10,2 pouces, d’appareils photo avancés et d’une excellente autonomie d’une journée. Si vous souhaitez acheter l’une de ces merveilles, nous vous disons que vous pouvez les commander à partir de ce moment et qu’elles seront disponibles à partir du 18 septembre prochain, et que les prix commenceront à partir de 329 $.

iPad Air a une refonte complète

Presque sur l’étirement, ils nous ont montré le nouvel iPad Air, qui sont entièrement repensées. Ils ont complètement changé les bords pour présenter un modèle où l’écran est la maîtresse et la maîtresse, avec lequel vous pouvez avoir une meilleure qualité d’image. Pour tous ceux qui ont manqué Touch ID, cette tablette présentera la prochaine génération de cette technologie directement sur le bouton d’alimentation.

Comme si cela ne suffisait pas aura une entrée USB Type-C pour une charge rapide en quelques secondes, des caméras 12 mp, une qualité sonore complètement améliorée et avec des tonnes de couleurs incroyables à choisir. Il sera également livré avec le spectaculaire Apple Pencil et un nouveau Magic Keyboard. Le nouvel iPad Air sera disponible le mois prochain et à ce jour, ils n’ont pas divulgué les prix officiels.

Pour clore cet événement spécial en beauté, Apple a également confirmé qu’à partir du 16 septembre, il mettra à jour les systèmes d’exploitation de tous ses appareils. C’est comme ca, iOS14, macOS Big Sur, iPadOS14 et watchOS7 Ils viendront vers nous tous dans quelques heures pour profiter des mises à jour et des nouvelles fonctionnalités annoncées il y a quelques mois.