Au cours des derniers mois et malgré la pandamie, Apple a été très actif pour nous présenter de nombreux produits, certains que nous attendions avec impatience. Cependant, il semble que la société manzanita ait encore plusieurs appareils dans sa manche Avec qui il entend nous surprendre et innover le marché technologique dans la tentative, mais si quelque chose est très clair pour nous, c’est que cette année ils viennent avec tout.

En septembre, les Cupertinos nous ont montré beaucoup de choses fabuleuses, comme la nouvelle génération d’iPad et d’Apple Watch, et d’autres services tels que Apple un. Mais en octobre, tout est devenu incontrôlable quand a enfin annoncé l’iPhone 12, avec quatre modèles différents qui s’adaptent aux besoins de chacun des utilisateurs; vous savez, le Mini et le normal pour les simples mortels, ou le Pro et le Pro Max pour ceux qui utilisent vraiment les caméras.

Apple apporte un autre événement pour ce 2020

Et quand nous avons pensé que ce serait la seule chose qu’Apple lancerait ce 2020, ils nous ont laissé la bouche ouverte quand le 2 novembre dernier, ils ont annoncé qu’ils organiseraient un autre événement virtuel pour clôturer l’année. Avec le titre de Encore une chose –La phrase emblématique avec laquelle Steve Jobs toujours présenté des surprises dans les keynotes – la société nous apportera un autre streaming ce 10 novembre à midi, heure du centre du Mexique, où apparemment, ils révéleront plus d’appareils.

Vous vous demandez peut-être à ce stade, que vont-ils nous montrer d’autre? Eh bien, jusqu’à présent, les rumeurs indiquent que montrera les nouveaux modèles de Mac, lesquels Ils auront déjà la puce de silicium développée par la société Manzanita et qu’ils ont présenté à la mi-juin. Bien que là-bas, ils puissent également nous surprendre en montrant d’autres choses, comme les AirPods Studio et dans l’un de ces même les AirTags que nous attendons depuis des années.

Dès le début et comme ils le font toujours, Apple est devenu une tendance dans les réseaux sociaux. Il est désormais habituel de les voir là-bas car ils ont toujours vraiment envie de présenter leurs événements et cette fois, ce ne fut pas une exception, comme c’est le cas en Twitter a montré une animation si vous avez aimé les tweets avec #AppleEvent. Et pour que vous ne manquiez rien de ce que le Cupertino montrera, ici nous vous dirons minute par minute tout ce qu’ils annoncent.

Tim Cook laisse des surprises pour le Mac

Comme toujours, Tim Cook a accueilli tout le monde en nous rappelant les produits qu’ils ont présentés il y a quelques jours, comme l’iPad, l’Apple Watch et l’iPhone 12. Mais dès le début, la nature même de l’entreprise nous a fait comprendre que le départ serait centré sur son ordinateur vedette, le Mac.

Avec une vidéo où ils ont présenté des personnages comme Pharrell Williams, Childish Gambinoo à Lisa Simpson, a rappelé l’importance de cet appareil non seulement pour le travail, mais aussi pour tous ceux qui l’utilisent pour créer. Et nous sommes pleinement allés avec les surprises avec l’Apple Silicon, la nouvelle puce qu’ils ont développée spécifiquement pour le Mac, le M1.

L’A1 et le Mac Os Big Sur

Cette puce, selon les propos des techniciens Apple, transformez-le en un produit complètement différent. Ce qu’ils commentent, c’est que grâce à cette merveille, vous pouvez effectuer de nombreuses opérations en quelques secondesParce que la puce est 1,9 plus rapide que celle qui a la capacité d’ouvrir des onglets et de naviguer dans Safari comme le font l’iPhone 12 et le nouvel iPad.

Comme si cela ne suffisait pas cela vous donnera également de meilleures performances de la batterie, grâce à MacOS Big Sur ce sera le premier système d’exploitation à disposer de cette puissante puce. En outre, un tas d’applications natives de l’entreprise comme GarageBand, Logic Pro, Final Cut Pro et plus seront beaucoup plus rapides et fonctionneront sur la base du M1, cela vous permettra de faire des milliers de choses en quelques secondes.

MacOS Big Sur arrivera sur les ordinateurs Apple ce 12 novembre.

Vous pouvez également lire: IOS 14, MACOS BIG SUR ET SON SURROUND SUR LES AIRPODS PRO: C’EST TOUT APPLE ANNONCÉ À LA WWDC 2020

Mac Mini

Apple présente le nouveau MacBook Air

De plus, LightRoom et Photoshop s’amélioreront également. Bien que de la même manière, les développeurs pourront utiliser les différentes merveilles avec ces nouveaux Apple Mac, grâce au fait qu’ils auront la chance d’en profiter lors de la réalisation de différents projets, de ceux qui l’utilisent pour produire de la musique, des éditeurs vidéo, de ceux qui sont responsables de la création de jeux vidéo, d’applications et plus encore.

Et une fois que nous avons appris à quel point les puces et le nouveau système d’exploitation seront spectaculaires que les nouveaux ordinateurs apporteront, a finalement annoncé ce que beaucoup attendaient: les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro. Tout d’abord, ils ont opté pour l’appareil le moins cher et cela pense généralement aux étudiants et à ceux qui recherchent une machine pour faire des choses quotidiennes, comme regarder des vidéos et éditer des textes.

Le MacBook Air sera 3 fois plus rapide que la génération précédente, et Apple a dit très clairement que ce sera également 98% plus rapide que les autres ordinateurs du marché. En plus de cela, il vous donnera 15 heures de navigation Internet gratuite, 18 heures de vidéo et 6 heures supplémentaires pour les appels vidéo, quelque chose de très nécessaire dans les temps que nous vivons.

Bien que grâce à la puce M1, pour la première fois, il fonctionnera couramment et dans un jeu vidéo de très petite taille et des applications d’éditions. En réalité, il n’y a pas de changements esthétiques entre cet ordinateur et les précédents, car il aura le même Magic Keyboard, Touch ID et l’écran sera de 13 pouces. Mais le grand changement réside dans la puissance qu’il aura désormais grâce à la technologie mise en œuvre par Apple.

Macbook Pro arrive pour changer complètement le jeu

Après elle est venue la sœur aînée, Macbook Pro. Avant de commencer à nous révéler les détails de cet équipement, Apple a rappelé l’importance de cet ordinateur –Et spécifiquement de ce modèle– pour les créateurs en général, de ceux qui l’utilisent pour éditer des photographies, enregistrer des courts métrages ou développer des applications; Et comme l’Air, ils promettent qu’il sera beaucoup plus rapide que les générations précédentes.

Pour vous donner une idée, c’est trois fois plus rapide que la concurrence et 11 fois plus rapide que la génération précédente. Est MacBook Pro comportera un nouveau ventilateur, pour les moments où, après une longue période d’utilisation, l’équipement commence à chauffer, et en plus de tout cela, il vous donnera la chance de surfer librement sur Internet pendant 17 heures, ainsi que 20 heures de vidéo et des améliorations importantes de la caméra.

Et comme il s’agit d’un MacBook Pro, bien sûr, il est livré avec d’autres améliorations, eh bien dispose désormais d’un micro de qualité studio pour que vous puissiez vous entendre clairement. Apple a clairement indiqué qu’il s’agissait de l’outil idéal pour tous ceux qui aiment créer, de la musique à la photographie, le montage vidéo, le développement de jeux, la conception graphique et qui souhaitent disposer de tous les outils dans un design extrêmement compact.