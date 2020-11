Après quelques semaines d’attente en raison du retard du lancement, les astronautes de la NASA Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker et Soichi Noguchi, de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (NASDA), pourra enfin voler vers la Station spatiale internationale (ISS). Le lancement du nouvel astronaute par SpaceX aura lieu ce dimanche à 19h27 HNE, si tout se passe comme prévu par la société et la NASA. De plus, il y a quelques jours, l’agence américaine a approuvé des véhicules SpaceX pour emmener des astronautes à l’ISS.

Le lancement n’a pas pu avoir lieu ce samedi, donc la deuxième tentative est ce dimanche 15 novembre

Le lancement aura lieu à 18h27 heure à Mexico, c’est-à-dire au 1:27 temps péninsulaire. Il était initialement prévu pour ce samedi 14 novembre à 19 h 49 HNE. Cependant, il n’a pas pu être produit en raison de vents forts au sol, rapportent-ils de la NASA. De plus, avec ces fortes rafales de vent, il serait très difficile de récupérer le propulseur du premier étage, qui sera nécessaire pour d’autres lancements l’année prochaine.

Le lancement de SpaceX se déroulera depuis la plateforme 39A du Kennedy Space Center en Floride. Les quatre astronautes passeront environ une journée en orbite avant de s’amarrer à la station internationale. Là-bas “ils effectueront des travaux scientifiques et de maintenance”, selon la NASA.

Expériences sur l’ISS

Une fois que les quatre astronautes atteignent l’ISS, ils y passeront six mois avec trois autres collègues. Pendant leur séjour là-bas, ils mèneront différentes expériences scientifiques liées à la botanique, au cancer ou à la technologie. L’une des idées de la NASA est que faire pousser des radis dans la station: «Les résultats pourraient aider à optimiser la croissance des plantes dans l’espace, ainsi qu’à fournir une évaluation de leur nutrition et de leur saveur», explique la NASA.

Mais ce ne sera pas la seule expérience que ces astronautes feront sur l’ISS. Les sept “profiteront de la microgravité pour tester médicaments à base d’acide ribonucléique messager (ARNm) pour le traitement de la leucémie«De plus, ils pourront tester les nouvelles toilettes qu’ils ont envoyées à la gare récemment.

Suivez le lancement de SpaceX en direct

Le lancement du nouveau astronaute par SpaceX et la NASA peut être suivi en direct grâce à cette vidéo. La couverture du lancement commencera environ quatre heures plus tôt, vers le 15h30 EST (14h30 à Mexico et 21h30 heure péninsulaire).