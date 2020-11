Chibig Studio a également publié des chiffres de vente pour le jeu.

Les jeux vidéo devraient également servir de coupure et donc ces derniers temps, nous voyons combien de jeux vidéo plus gentil et plus calme ils réussissent pas mal. L’un de ces titres relaxants est, sans aucun doute, Summer in Mara, le jeu vidéo du studio valencien Studio Chibig, qui a enfin annoncé le date de sortie du jeu pour PlayStation 4.

L’été à Mara arrive sur PS4 prochainement 9 décembre et a également reçu le soutien de Talents PlayStation, la plate-forme PlayStation Espagne qui encourage le développement des jeux vidéo espagnols. Le jeu vidéo nous emmène dans le monde de Mara et nous invite à découvrir la jolie histoire de la petite fille Koa, dans un jeu qui combine jeux de ferme et aventure.

Le jeu a de bonnes idées, présente un joli design et son histoire nous amène à réfléchir sur l’empreinte de l’être humain dans la nature, entre autres. Chibig a récemment partagé les données de vente et le jeu s’est vendu à 90000 exemplaires entre Steam et Nintendo Switch et a facturé plus d’un millions d’euros, de très bons chiffres pour l’étude.

On imagine que le jeu peut également être apprécié sur PlayStation 5 grâce au rétrocompatibilité de la nouvelle machine de Sony, donc cela peut être une option intéressante pour tous les propriétaires de consoles japonaises. Si vous ne connaissez pas le titre et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rappeler notre analyse de Summer in Mara, qui nous a laissé un goût doux-amer.

En savoir plus: Summer in Mara, PlayStation 4, PS4, Sony et Chibig Studio.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');