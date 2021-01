Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’industrie du jeu vidéo est très importante et de nombreux développeurs en font partie, dont les noms sont parfois éclipsés par ceux de grands distributeurs qui sont en charge de financer le projet ou de le publier. C’est généralement le cas avec Sumo Digital, cependant, il a une longue histoire dans l’industrie et il semble qu’il aura une 2021 très active car il pourrait développer 3 jeux en même temps et l’un d’entre eux proviendra d’une franchise triple A.

Comme nous l’avons mentionné, le nom de Sumo Digital ne vous est peut-être pas très familier, mais il est très possible que vous ayez joué à l’un de ses jeux ou peut-être que vous le connaissiez pour avoir développé Sonic All-Star Racing, Crackdown 3, Snake Pass, Little Big Planet 3 et plus récemment sur Sackboy: A Big Adventure. Bien qu’elle ait été fondée en 2003, la société a eu un flux de travail constant et a été très prolifique, avec de multiples développements simultanés réalisés par ses multiples studios.

Jusqu’à présent, on savait seulement qu’il travaillait sur le projet multijoueur en ligne Hood: Outlaws & Legends, qui sera publié pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC et qui arrivera dans le courant de 2021. Cependant, , de nouveaux indices suggèrent que le studio pourrait travailler sur 2 autres projets de haut niveau.

Sumo Digital développe 2 jeux à gros budget

Nous le savons grâce à quelques postes vacants sur le site officiel du développeur. Selon les informations du poste de Senior Game Designer, Sumo Digital révèle qu’il travaille sur le prochain opus d’une “franchise AAA d’action en monde ouvert”. L’intéressé contribuerait à «la croissance de l’univers d’une franchise multi-titres» et améliorerait «le récit et le gameplay d’une propriété intellectuelle existante», qui est également classée comme «bien établie».

De plus, l’utilisateur de Twitter MauroNL3 fait référence à un autre poste vacant, le concepteur sonore, invité à travailler sur “un titre de console AAA énorme, mais inopiné.” Cependant, ce poste n’est plus disponible.

Il est connu de l’existence d’un autre projet grâce à la vacance du poste d’artiste lumière, car cela indique que l’entreprise “travaille actuellement sur un titre d’action à la troisième personne”. Il est frappant de constater que ce projet aura également une excellente production, car il s’agira d’une nouvelle franchise de jeu de tir joueur contre joueur “de haut niveau”.

Aucun détail n’est connu à ce sujet, car jusqu’à présent, comme nous vous l’avons dit, le seul projet officiel de Sumo Digital en développement est Hood: Outlaws & Legends. La seule chose qui semble être confirmée est que l’un sera un monde ouvert sur une franchise reconnue et qu’il atteindra au moins les consoles, et un autre qui sera une nouvelle IP multijoueur d’action de tir à la troisième personne, les deux triple A.

